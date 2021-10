Meteo, pioggia protagonista anche dopo mercoledì 6 ottobre

La settimana si è aperta all'insegna di un'intensa ondata di maltempo a causa di una perturbazione che tra lunedì e martedì influenzerà le condizioni meteo soprattutto al Centro-Nord.

Anche nei giorni successivi la situazione meteo resterà decisamente movimentata sul Paese, che dovrà fare i conti con lo sviluppo di una circolazione ciclonica che al momento sembra destinata a insistere su parte dell'Italia per tutta la seconda parte della settimana.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

La perturbazione giunta domenica farà sentire i suoi effetti per tutta la prima parte della settimana, e nella giornata di mercoledì 6 ottobre porterà piogge soprattutto al Sud e in Sicilia. Nel frattempo un nuovo impulso perturbato si avvicinerà all'Italia, e nel corso della giornata coinvolgerà soprattutto le regioni di Nord-Est, le centrali tirreniche, l’Umbria, le Marche e, più marginalmente, la Lombardia, con nuove precipitazioni, anche sotto forma di temporali.

Al suo seguito affluirà anche una massa d'aria più fresca che sarà responsabile di un calo delle temperature. tra i protagonisti meteo anche il vento, che soffierà intenso.

Giovedì 7 ottobre la perturbazione darà origine a una circolazione chiusa di bassa pressione, che secondo l'attuale tendenza meteo sembra destinata a stazionare in prossimità delle regioni meridionali per alcuni giorni.

Nella giornata di giovedì, in particolare, i suoi effetti si faranno sentire soprattutto al Centro-Sud. Nelle regioni centrali il cielo sarà molto nuvolo specialmente sul versante adriatico e lungo l'Appennino. Assisteremo a molte piogge e possibili temporali, con precipitazioni insistenti soprattutto su Abruzzo e Molise. Il cielo sarà molto nuvoloso anche nelle regioni meridionali e sulla Sicilia settentrionale, con probabili rovesci che potranno essere accompagnati anche da temporali.

Proseguirà il calo termico, con l'eccezione di Lombardia e Nord-Est dove i valori massimi saranno in crescita; in generale si prevedono temperature intorno alla media stagionale. Soffieranno forti venti di Bora sui settori centro-settentrionali dell'Adriatico, e il vento sarà forte anche sulle regioni centrali, in Sardegna e in Sicilia.

Anche venerdì 8 ottobre le regioni meridionali dovranno fare i conti con condizioni meteo instabili, specie in Puglia, in Basilicata e nel nord della Sicilia. Insisteranno anche i venti intensi di Bora sull'Adriatico e sulle regioni centrali.