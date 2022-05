Meteo: 31 maggio un po' instabile. Giugno al via con sole, caldo e afa

L’Anticiclone Nord-Africano si sta nuovamente espandendo, in modo graduale, sul Mediterraneo Centrale, ed entro la giornata di mercoledì 1 giugno tornerà a occupare gran parte d’Italia. Oggi, martedì 31 maggio, si osserverà quindi ancora un po’ di instabilità, modesta, sulle regioni settentrionali, mentre da mercoledì e almeno fino a sabato 4 giugno il tempo risulterà soleggiato e stabile in gran parte del Paese, con appena qualche temporale pomeridiano sulle zone alpine.

Il vero protagonista nei prossimi giorni sarà quindi il caldo, di nuovo intenso soprattutto a partire da giovedì 2 giugno: le temperature infatti faranno registrare ovunque valori al di sopra della norma; al Centro-Sud e Isole sono attesi anche picchi oltre 35 gradi mentre al Nord ci sarà da soffrire soprattutto a causa dell’afa. Domenica 5 è previsto un primo parziale indebolimento dell’alta pressione, con la formazione di qualche temporale in più al Nord dove si osserverà anche una leggera flessione delle temperature.

Le previsioni meteo per martedì 31 maggio

Bello e soleggiato al Sud e Isole. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennino Centro-Settentrionale; possibili locali e brevi scrosci di pioggia anche sulle pianure del Nord e lungo le coste dell’Alto Adriatico. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento, al di sopra della norma soprattutto al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 giugno

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con pochi brevi rovesci pomeridiani sulle Alpi. Cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore aumento e insolitamente alte per la fine di maggio: valori per lo più compresi fra 25 e 29 gradi al Nord, fra 28 e 33 gradi al Centro e Isole Maggiori, fra 27 e 30 gradi al Sud Peninsulare.