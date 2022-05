Meteo: 31 maggio con tanto caldo al Centro-Sud. 2 giugno afoso al Nord

Dopo un weekend di maltempo su diverse regioni d’Italia, stiamo assistendo ad un miglioramento della situazione meteo grazie all’allontanamento della perturbazione n.8 di maggio e al progressivo aumento della pressione atmosferica. Tuttavia, sul Nord Italia e in parte del Centro, le giornate saranno ancora un po’ nuvolose, con qualche pioggia e lo sviluppo di rovesci pomeridiani soprattutto sui settori di montagna. Temperature in lenta risalita dopo il sensibile crollo di domenica 29 maggio.

Su gran parte del Centro-Sud la settimana sarà fin da subito stabile e soleggiata e tendente a diventare sempre più calda per effetto del ritorno dell’Anticiclone Nord-Africano. Da metà settimana l’aria rovente in risalita dall’Algeria dovrebbe dar vita con buona probabilità ad una seconda e più intensa ondata di caldo con picchi di temperatura che potranno oltrepassare i 35 gradi fino a sfiorare i 40 in Sardegna. A partire da giovedì 2 giugno il caldo afoso è previsto in aumento anche al Nord.

Le previsioni meteo per martedì 31 maggio

Cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso sulle regioni del Nord Italia, con qualche pioggia mattutina e qualche rovescio più probabile sui rilievi, ma con locale coinvolgimento anche dei settori di pianura. Giornata decisamente più stabile e soleggiata al Centro-Sud e nelle due Isole Maggiori con velature di passaggio e qualche cumulo in sviluppo da metà giornata lungo l’Appennino in Umbria e nelle Marche.

Temperature in aumento, sia nelle minime che nelle massime; valori pomeridiani vicini alla norma al Nord e intorno ai 25 gradi, superiori alle medie stagionali altrove con punte di 30 gradi o poco oltre ma fino a sfiorare i 35

gradi in Sicilia. Venti di debole intensità, meridionali al Centro-Sud. Mari per lo più poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; qualche nube in più sul Nord Italia, con isolati e brevi temporali pomeridiani nel settore alpino, in Trentino Alto Adige e lungo le Prealpi venete. Temperature in aumento e clima molto caldo, valori fino a 33-34 gradi al Centro-Sud, con punte di 35-36 su Sicilia e Sardegna. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.