Meteo, 31 luglio tra sole e correnti fresche: tregua dal caldo intenso. Ma a inizio agosto torna l'anticiclone

La perturbazione che ha lambito la nostra Penisola si sta allontanando, ma ha lasciato dietro di sé condizioni meteo un po' instabili al Centro-Sud, dove tuttavia locali temporali saranno per lo più limitati alle zone di montagna. Nel resto del Paese, in generale, il sole avrà la meglio nella giornata di domenica 31 luglio.

In compenso l’aria relativamente più fresca al seguito della perturbazione domenica favorirà, finalmente, un calo delle temperature e una sensibile attenuazione del caldo più intenso anche al Sud.

In base alle proiezioni dei modelli meteo però la tregua sarà però di breve durata: nella prima settimana di agosto l’Anticiclone Nord-Africano tornerà gradualmente a occupare tutta l’Italia, favorendo così condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e, soprattutto, un nuovo graduale aumento delle temperature.

Le previsioni meteo per domenica 31 luglio

Giornata tra sole e nuvole in gran parte del Centro-Sud e delle Isole, con isolati temporali per lo più concentrati sulle zone appenniniche e sui rilievi siciliani; possibili locali sconfinamenti lungo le coste ioniche della Calabria. Al Nord prevalenza di tempo soleggiato.

Temperature massime in rialzo nelle regioni centrali, in calo al Sud e Isole Maggiori. Moderati venti di Maestrale al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 1 agosto

Lunedì un po’ di nuvole in Calabria e Sicilia, con isolati temporali pomeridiani sulle zone montuose. In generale soleggiato altrove, fatta eccezione per qualche breve rovescio pomeridiano sulle Alpi Centrali e Orientali.

Temperature massime quasi dappertutto in leggera crescita.