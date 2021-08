Meteo, 31 agosto con piogge e temporali: ecco dove

Una vasta area di bassa pressione si è posizionata sull’Europa centro-orientale e continuerà a influenzare le condizioni meteo in questa parte finale del mese di agosto. I suoi effetti comunque non particolarmente diffusi o duraturi, e risulteranno localizzati in alcune aree del Centro-Nord. Le temperature intanto si manterranno quasi ovunque gradevoli, con valori vicini o leggermente inferiori alla norma.

Da domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, favorendo a metà settimana condizioni di generale stabilità e un rialzo termico, specialmente sulle Isole maggiori dove si potranno di nuovo toccare picchi vicini ai 35 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 31 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato al Sud e sulle Isole, un po’ di nubi alternate a schiarite al Centro-Nord. Al mattino saranno possibili isolati temporali in prossimità delle coste dell’Emilia Romagna. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità con rovesci e temporali in sviluppo sui rilievi del Nord, zone interne del Centro e val padana centro-orientale, in estensione al settore del medio Adriatico verso sera.

Temperature massime in lieve rialzo al Sud e sulle Isole, pressoché invariate altrove. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 settembre

Domani le condizioni meteo saranno per lo più stabili e tempo quasi ovunque soleggiato, a parte una residua instabilità nel settore del medio e basso Adriatico dove non si escludono locali rovesci a inizio giornata. Nel pomeriggio si segnala solo la presenza di un po’ di addensamenti più che altro nelle zone interne e montuose.

Temperature massime in leggero calo sul versante del medio-basso Adriatico, stazionarie o in leggero aumento altrove. Venti deboli, salvo dei rinforzi di Maestrale lungo l’Adriatico e al Sud, da est sul Canale di Sardegna.