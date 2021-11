Nella giornata di martedì 30 novembre le condizioni meteo miglioreranno al Centro-Sud e sulle Isole, anche se non mancheranno alcune piogge residue: insisteranno infatti delle nuvole al Sud e Isole, con la possibilità di piogge isolate e qualche nevicata sui rilievi.

Già per mercoledì 1 dicembre però è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 1 del mese), che porterà sull’Italia correnti più miti ma anche capaci di causare un nuovo peggioramento del tempo, con le prime piogge che raggiungeranno regioni tirreniche e Isole, per poi estendersi nei giorni successivi anche a tante altre zone del Paese. Giovedì 2 e venerdì 3 saranno quindi due giornate caratterizzate da forte maltempo, con il rischio di piogge intense soprattutto sul versante tirrenico.

Le previsioni meteo per martedì 30 novembre

Al mattino ancora un po’ di nuvole in Molise, Sud e Isole, con qualche pioggia residua su Puglia, Calabria e Sicilia e nevicate sui rilievi di queste regioni oltre 1000 metri; altrove prevalenza di tempo bello. Nel pomeriggio ampie schiarite anche in Molise, Sud e Isole; un po’ di nuvole e qualche debole nevicata solo sulle zone alpine di confine.

Clima ancora freddo: deboli gelate al primo mattino al Centro-Nord; massime in calo al Sud, in rialzo nel resto d’Italia. Ventoso al Sud e Isole per intensi venti di Maestrale.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 dicembre

Nuvolosità di nuovo in aumento, specie al Nord, versante tirrenico e Isole. Già al mattino qualche pioggia su Toscana, Lazio e Sardegna. Tra pomeriggio e sera piogge sparse su Piemonte, Levante Ligure, regioni tirreniche e Sardegna, con nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 900-1000 metri.

Temperature, minime e massime, quasi dappertutto in crescita.