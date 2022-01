Meteo, 30 gennaio con tempo stabile e sole ma è in arrivo la pioggia

Questa domenica 30 gennaio passerà sotto l’influenza dell’alta pressione, garanzia di tempo stabile e per lo più soleggiato, con temperature in aumento e oltre le medie stagionali. Una fase di tranquillità meteo solo temporanea: tra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio si conferma l’arrivo di una nuova e veloce perturbazione (la n. 7 di gennaio) proveniente dal Nord Europa. Dal punto di vista delle precipitazioni, anche in questa occasione il Nord Italia resterà protetto dall’arco alpino e verrà sostanzialmente “saltato” dalle piogge, con nevicate abbondanti solo sulle Alpi di confine; precipitazioni sparse riguarderanno, invece, le nostre regioni centro-meridionali, con quota neve in calo.



Una nota di attenzione riguarda i venti, che saranno in deciso rinforzo su gran parte d’Italia, con mari localmente molto agitati e il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte. Sul fronte delle temperature, l’arrivo di questa perturbazione farà calare i valori inizialmente al Centro-nord (riportandosi di nuovo vicini alle medie stagionali); successivamente le temperature massime aumenteranno al Nord, complice l’effetto del vento di Fohn, mentre saranno in generale calo su medio Adriatico, Sud e Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 30 gennaio

Tempo stabile in tutta Italia e in gran parte soleggiato. Strati nuvolosi bassi renderanno il cielo parzialmente nuvoloso su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata nuvolosità in aumento anche sul medio-basso Tirreno. Temperature quasi ovunque in rialzo, con valori pomeridiani oltre le medie al Nord. Venti localmente moderati di Maestrale al Sud e sulle Isole. Localmente mossi i mari di ponente e quelli meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 31 gennaio

Piogge sparse innanzitutto su regioni tirreniche dalla Liguria di Levante fino alla Calabria tirrenica e, dalla seconda parte della giornata verso la Romagna e le regioni centrali adriatiche fino alla Puglia entro sera. Possibili nevicate sulle Alpi di confine e lungo l’Appennino con quota neve in calo. Su gran parte delle regioni settentrionali aumento temporaneo delle nubi, ma assenza di precipitazioni; rischio di nebbie in pianura al mattino.



Le temperature massime tenderanno a calare al Centro-Nord, riportandosi su valori più vicini alle medie stagionali. Venti settentrionali di nuovo in intensificazione, raffiche di tempesta; mari localmente molto agitati, rischio di mareggiate lungo le coste esposte, soprattutto sulla Sardegna occidentale.