Meteo, 30 e 31 gennaio con sole e clima mite. Nebbia e smog soffocano la Pianura Padana

L’inverno meteorologico se ne sta andando senza colpo ferire: due terzi di stagione sono ormai alle spalle, una stagione praticamente mai iniziata, fatto salvo per fugaci e brevissime apparizioni. E le prospettive a lungo termine non sono rassicuranti: l’anomalia atmosferica causata da un robusto anticiclone sub-tropicale ben saldo su molti Paesi europei e sul Mediterraneo, sembra destinata a proseguire per almeno un’altra settimana: probabilmente fino all’8-9 febbraio quindi non ci saranno piogge e nevicate.

Un po’ di freddo si fa sentire solo nelle ore notturne al Nord, specie in pianura, dove persisteranno anche le nebbie e una pessima qualità dell’aria, in particolare in valle Padana, almeno per tutta questa settimana, come conseguenza di questa stabilità atmosferica.

Nel resto del Paese le temperature massime si manterranno al di sopra della norma, anche di 6-8 °C nelle aree assolate del Centro-Nord e sulla Sardegna, ma con un picco del “caldo anomalo” atteso nel primo weekend di febbraio quando non si escludono valori prossimi ai 20 gradi. Clima eccezionalmente mite anche in montagna, con lo zero termico che si è portato fino a 3000-3200 metri nel settore alpino occidentale.

Previsioni meteo per martedì 30

Tempo in prevalenza soleggiato su gran parte del nostro territorio, con soltanto il passaggio di nubi alte e sottili al Nord, in Toscana e Sardegna e, al mattino, qualche annuvolamento sul nord della Puglia, in Basilicata, Calabria e nella Sicilia orientale. Attenzione alle nebbie in pianura padana e lungo le coste tra Veneto ed Emilia Romagna, anche fitte (con visibilità anche inferiore a 100 metri), e in temporaneo e parziale sollevamento nelle ore centrali del giorno, ma di nuovo diffuse dopo il tramonto.

Temperature massime per lo più in lieve aumento e ben oltre la norma, tranne nelle aree nebbiose. Venti moderati da nordest sul mar Ionio, orientali nel Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per mercoledì 31

Le condizioni meteo non subiranno variazioni di rilievo. Da segnalare il passaggio di nubi medio-alte sulle regioni centro-settentrionali, più estese nella seconda parte della giornata al Nord. Altrove tempo soleggiato, ma ancora con la presenza di nebbie diffuse e fitte di notte e al mattino in pianura padana, fino alle coste adriatiche.

Temperature massime tra 14 e 20 gradi nelle aree assolate; di notte e all’alba deboli gelate a bassa quota al Nord e, più localmente, nelle aree interne del Centro. Venti: moderati di Tramontana sul mar Ionio, deboli altrove.