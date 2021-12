Meteo, 30 dicembre stabile. Caldo anomalo per Capodanno

Gli ultimi giorni del 2021 e l’inizio del nuovo anno (Capodanno) vedranno come protagonista assoluto sulla scena euro-mediterranea l’anticiclone di matrice nord-africana accompagnato da una massa d’aria estremamente mite per la stagione, che invaderà buona parte del continente. Sull’Italia l’anomalia termica più ampia si osserverà sulle Alpi con temperature fino a 15 gradi oltre la norma e lo zero termico vicino ai 4000 metri di quota nel settore occidentale, mentre le in valori più elevati saranno raggiunti soprattutto sui settori tirrenici e sulle Isole con picchi su livelli primaverili, vicini ai 20 gradi. Il poderoso anticiclone, oltre a tenere lontane le perturbazioni, favorirà la formazione e la persistenza di nebbie o nubi basse sulle pianure del Nord e parte del Centro; in queste aree, a differenza delle zone soleggiate, le temperature diurne sono destinate a rimanere molto più contenute.

Naturalmente queste condizioni di stabilità atmosferica previste per più giorni consecutivi non faranno altro che facilitare l’accumulo di inquinanti nei bassi strati atmosferici con conseguente peggioramento della qualità dell’aria. L’attuale tendenza mostra un possibile cedimento dell’alta pressione a partire dal giorno 3 gennaio con conseguente graduale ridimensionamento delle temperature e probabile transito di una perturbazione atlantica intorno al giorno 5.

Previsioni meteo per giovedì 30 dicembre

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, a parte delle velature passeggere e un po’ di nuvolosità a ridosso delle Alpi, lungo l’Adriatico e sulle Isole, specie nella prima parte del giorno. Sulle pianure del Nord presenza di nebbie diffuse, in parziale diradamento nel pomeriggio; qualche nebbia al mattino anche sulle regioni centrali. Temperature in generale sopra la media con punte massime oltre i 10 gradi nelle aree soleggiate del Nord, oltre i 15 gradi in Liguria e al Centro-Sud. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Sud e sulle Isole.

Previsioni meteo per venerdì 31 dicembre

Ultimo giorno dell’anno all’insegna del tempo stabile con cielo ovunque sereno o al massimo poco nuvoloso, ad eccezione della pianura padana e settore dell’alto Adriatico dove saranno presenti nebbie diffuse o nubi basse, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno; possibile presenza di nebbie al mattino anche nelle valli interne e coste adriatiche del Centro e in Sardegna. Nella seconda parte del giorno nubi basse in aumento anche fra Liguria e Toscana.



Clima sempre molto mite per il periodo, eccetto nelle aree più nebbiose del Nord; anomalie particolarmente accentuate in montagna e sui settori tirrenici. Residui rinforzi di Tramontana all’estremo Sud.