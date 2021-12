Meteo 30 dicembre: alta pressione africana in rinforzo. Niente piogge e caldo anomalo

Alta pressione in deciso rinforzo sull’Europa e sul Mediterraneo occidentale: si tratterà dell’estensione dell’Anticiclone di origine nord-africana, che influenzerà il tempo su tutta l’Italia, dove quindi gli ultimi giorni del 2021 saranno caratterizzati da tempo in gran parte soleggiato, assenza di piogge o nevicate e temperature eccezionalmente miti per il periodo.

L’anomalia termica maggiore si registrerà sulle Alpi con temperature fino a 15 gradi oltre la norma e lo zero termico oltre i 3500 metri di quota. La stabilità atmosferica favorirà la formazione e la persistenza di nebbie o nubi basse sulle pianure del Nord e parte del Centro. L’attuale tendenza non mostra variazioni di rilievo fino alla giornata di domenica 2 gennaio, mentre un cambiamento potrebbe verificarsi lunedì 3 gennaio con il possibile transito al Centro-Nord di una perturbazione atlantica.

Le previsioni meteo per giovedì 30 dicembre

Tempo stabile sull’Italia e prevalentemente soleggiato. Un po’ di nuvolosità residua al mattino su Alpi orientali, Friuli, estremo Sud e Isole. In Pianura Padana e sulle coste adriatiche del Nord presenza di nebbie diffuse al mattino, in parziale diradamento nel pomeriggio, ma di nuovo in formazione in serata; qualche banco di nebbia al mattino anche nelle valli del Centro.

Temperature minime ovunque sopra lo zero, anche nelle regioni settentrionali. Temperature massime in aumento al Centro-Nord e Sardegna. Ventoso al Centro-Sud per venti di Maestrale.

Le previsioni meteo per venerdì 31 dicembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma con nebbie e nubi basse diffuse in Pianura Padana, coste adriatiche settentrionali, localmente persistenti in Lombardia, basso Veneto ed Emilia anche nel corso della giornata; nella seconda parte del giorno nubi basse in aumento anche in Liguria.

Temperature in crescita nelle aree soleggiate, con anomalie termiche positive più accentuate in montagna e sui settori tirrenici; temperature più contenute, invece, nelle aree nebbiose. Ancora venti da Nord su basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà localmente mosso.