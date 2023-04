Meteo: 30 aprile e 1 maggio con molta pioggia e rischio nubifragi. Le previsioni nei dettagli

Nel ponte del 1 Maggio l'Italia sarà alle prese con intensa perturbazione che provocherà condizioni meteo perturbate praticamente ovunque: nel corso della giornata di domenica i suoi effetti si faranno sentire a partire dai settori occidentali, in estensione entro la sera-notte anche al versante adriatico per poi insistere lunedì.

Le piogge saranno diffuse e non risparmieranno nessuna regione, localmente risulteranno intense e anche insistenti; nella giornata del 1° maggio schiarite e poche piogge solo in Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale. La perturbazione si muoverà molto lentamente e sarà associata ad un vortice ciclonico che rimarrà posizionato a ridosso dell’Italia per diversi giorni.

Le previsioni meteo per domenica 30 aprile

Domani nuvole in tutte le regioni con un cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto; resistono ampie schiarite solo nell’estremo Nord-Est. Nel corso della giornata piogge in aumento sui settori alpini, sull’estremo Nord-Ovest (specie in Piemonte e valle d’Aosta), sulle regioni tirreniche e interne del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori.

Temperature massime in calo quasi ovunque, in maniera più evidente in Piemonte, Val d’Aosta, Centro-Sud e Isole maggiori; valori pomeridiani per lo più compresi tra 16 e 23 gradi, ma con punte di 24-26 gradi sulle Isole. Venti moderati di direzione variabile tra il Tirreno, la Sardegna e la Corsica con mari un po’ mossi; deboli altrove.

Le previsioni meteo per lunedì 1 maggio

In Sardegna e Sicilia giornata variabile tra annuvolamenti e schiarite e con poche piogge di rilievo, più probabili nel nordest della Sicilia. Giornata molto nuvolosa e piovosa nel resto d’Italia. Piogge più diffuse, intense e insistenti sul Centro-Sud peninsulare, con il rischio di intensi rovesci e temporali particolarmente elevato tra basso Lazio, Campania e nord della Calabria. Temperature in generale calo: valori per lo più tra 14 e 18 gradi al Centro-Nord, tra 18 e 22 gradi al Sud e Isole con punte di 23-24 in Sardegna e Sicilia. Venti moderati o tesi intorno ad un centro di bassa pressione posizionato sul Tirreno.