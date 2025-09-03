Meteo 3 settembre: si placa il maltempo! Seconda parte di settimana soleggiata e stabile

La perturbazione transitata in questo inizio di settimana si allontana definitivamente verso i Balcani favorendo per oggi (mercoledì 3) un generale miglioramento del tempo. Le correnti più fresche che seguono il fronte perturbato saranno responsabili oggi (martedì 2) di una attenuazione del caldo al Sud e in Sicilia.

Nella seconda parte della settimana si conferma il rinforzo nel Mediterraneo dell’alta pressione di matrice subtropicale che garantirà condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e stabile con temperature in crescita. Il clima diventerà tipicamente estivo al Centro-Sud con valori oltre la norma e intorno ai 30 °C con punte di 31-32.

Al Nord le temperature si manterranno su valori un po’ più contenuti, in generale non oltre i 27-28 °C con un probabile temporaneo calo atteso venerdì 5 quando le regioni settentrionali verranno lambite da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale (la n.2 di settembre); il suo passaggio riporterà un po’ di instabilità associata a locali rovesci o temporali, più che altro sulle aree alpine. All’inizio della prossima settimana un nuovo fronte instabile potrebbe lambire il Nord Italia mentre al Centro-Sud rimarranno protagonisti sole e caldo.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 3 settembre)

Tempo in generale miglioramento, con ampie schiarite da nord a sud, a parte qualche iniziale velatura e dei modesti annuvolamenti sparsi, tendenti a concentrarsi a ridosso dei monti nel pomeriggio. All’alba non si escludono locali nebbie nella bassa pianura Padana.

Temperature in rialzo al Nord, Toscana, Lazio e Campania; in calo sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; valori in generale compresi fra 25 e 28 gradi, con punte di 29-30 sulle aree ioniche, in Sicilia e Sardegna. Venti ancora localmente moderati di Maestrale (da nord-ovest) al Centro-Sud con mari generalmente mossi; mosso anche il Mar Ligure.

Le previsioni meteo per giovedì 4 settembre

Giornata di sole diffuso con cielo sereno o al più poco nuvoloso su regioni di Nord-Est e al Centro-Sud. Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare, alternata ancora ad ampie schiarite, in arrivo nel Nord-Ovest con qualche pioggia dal pomeriggio in Valle d’Aosta e sulle Alpi piemontesi.

Temperature in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, senza grandi variazioni al Sud e Sicilia; valori per lo più tra 27 e 30 gradi con locali picchi di 31-32. Venti moderati di Maestrale sul medio-basso Adriatico, Puglia e Ionio orientale con mare mosso. Venti deboli e mari poco mossi o calmi altrove.