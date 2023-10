Ottobre prosegue con anticiclone e caldo anomalo, ma domani una perturbazione riuscirà a lambire l'Italia. Le previsioni meteo da martedì 3

L'anticiclone Nord Africano non molla la presa sull'Italia, e anche nelle prossime ore determinerà condizioni meteo stabili, con sole in gran parte del Paese e temperature massime ben al di sopra delle medie stagionali, in alcune località anche di 8-10 gradi, con valori praticamente estivi.

Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna, dove lo zero termico, cioè la quota al di sopra della quali si incontrano temperature inferiori a zero gradi, si collocherà tra i 4.000 e i 4.500 metri.

Tra mercoledì e giovedì è attesa una fase meteo temporaneamente più instabile, almeno al Nord, che verrà lambito da una perturbazione (la numero 1 di ottobre): nelle regioni settentrionali aumenteranno quindi le nuvole, con qualche pioggia soprattutto su zone alpine e Nord-Est, mentre le temperature caleranno leggermente in gran parte d’Italia, rimanendo comunque quasi dappertutto al di sopra dei valori medi stagionali.

Le previsioni meteo per martedì 3 ottobre

Martedì alternanza tra sole e nuvole sulle Alpi, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime con poche variazioni e ben al di sopra della norma, quasi dappertutto comprese fra 24 e 30 gradi, con punte anche di 31-32 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 ottobre

Mercoledì giornata tra sole e nuvole al Nord e in Toscana, con piogge a carattere isolato che nel corso del giorno bagneranno più che altro Alpi Occidentali e Venezie. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord e in parte del Centro, pressoché invariate altrove.