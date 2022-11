Meteo, dal 3 novembre ondata di forte maltempo: le zone più a rischio

La giornata di oggi segnerà l'inizio di una fase meteo decisamente più movimentata per l'Italia. Un'intensa perturbazione atlantica sta avanzando verso l'Italia, e oggi investirà il Nord portando maltempo diffuso - specialmente dal pomeriggio - con il rischio di fenomeni localmente intensi e situazioni critiche.

Questa stessa perturbazione insisterà sull’Italia anche nella giornata di venerdì 4 novembre, con la pioggia che, oltre alle regioni settentrionali, si estenderà anche su gran parte del Centro-Sud e sulle Isole. Assieme a nuvole e piogge arriveranno anche freddi venti settentrionali che faranno calare ovunque le temperature e sulle Alpi porteranno nevicate anche abbondanti a quote medio-alte. Grazie alle correnti fredde che accompagnano questa perturbazione, entro il fine settimana le temperature si riporteranno quasi ovunque nella norma.

Le previsioni meteo per giovedì 3 novembre

Oggi prevalenza di tempo soleggiato all’estremo Sud e lungo le coste del medio e basso versante adriatico. Nuvole sul resto d’Italia: al mattino piogge deboli e isolate su Alpi, Liguria e Toscana; nel pomeriggio piogge sparse, per lo più deboli, al Nord-Ovest e Alpi Orientali; in serata piogge diffuse, a tratti anche intense, su quasi tutto il Nord e la Toscana.

Venti meridionali, da deboli a moderati sui mari di ponente. Temperature massime in leggero calo in gran parte d’Italia.

Le previsioni meteo per venerdì 4 novembre

Venerdì nuvole su tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse raggiungeranno praticamente tutte le regioni: al mattino coinvolgeranno soprattutto al Centro-Nord, tra pomeriggio e sera più che altro il Nord-Est, il Sud e le Isole maggiori. Localmente ci sarà il rischio di fenomeni di forte intensità.

Molto vento, soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole. Temperature massime in deciso calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con poche variazioni altrove.