Meteo, insiste il ciclone mediterraneo: le zone coinvolte tra venerdì 3 e sabato 4 marzo

Il ciclone mediterraneo che si è sviluppato nei giorni scorsi, particolarmente eccezionale per il periodo dell'anno in cui ci troviamo, è ancora posizionato in prossimità della Sardegna ma sta si sta gradualmente attenuando, perdendo le sue caratteristiche simili ad un ciclone tropicale. Nelle prossime ore sarà comunque in grado di determinare ancora condizioni meteo instabili in gran parte del Centro-Sud.

In particolare nella giornata di venerdì 3 marzo si conferma un miglioramento sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del Paese non mancheranno rovesci e temporali, più intensi e diffusi al Centro, in Sardegna e Sicilia. Sabato l’instabilità sarà concentrata nelle regioni del Sud e nelle due Isole maggiori mentre domenica assisteremo ad un miglioramento anche in queste regioni. Nei prossimi giorni le temperature oscilleranno intorno alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per venerdì 3 marzo

Domani tempo in deciso miglioramento al Nord con tendenza ad ampie schiarite in tutte le regioni. In prevalenza nuvoloso nel resto d’Italia anche se al mattino le schiarite saranno ampie nelle regioni meridionali. Nel corso della giornata tempo molto instabile con piogge sparse e locali rovesci o temporali al Centro e in Sardegna; precipitazioni più isolate e occasionali al Sud; piogge diffuse anche moderate tra Sicilia e Calabria meridionale; neve sui rilievi oltre i 1100-1400 metri.

Temperature massime in rialzo al Nord, in calo in Sicilia. Venti in prevalenza deboli o moderati, localmente tesi o forti su alto Tirreno, Corsica e mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 4 marzo

Sarà una giornata nuvolosa e tempo instabile sin dal mattino nelle regioni del Sud; in Sardegna e Sicilia ampie schiarite al mattino ma con lo sviluppo da metà giornata di numerose piogge anche associate locali temporali; nuvolosità sparsa in Abruzzo e Molise ma con deboli e isolate precipitazioni. Neve in Appennino e sui rilievi delle Isole maggiori intorno a 1100-1300 metri. Tempo soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature minime vicine allo zero al Nord; massime in calo al Sud, in lieve crescita nel resto d’Italia. Venti moderati su Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia e Ionio meridionale; in prevalenza deboli altrove. Mossi i mari intorno alla Sardegna e alla Sicilia, il Tirreno e lo Ionio.