Meteo, 3 maggio con qualche pioggia al Sud: le zone coinvolte

In buona parte dell'Italia la settimana si apre con condizioni meteo stabili, ma nella giornata di lunedì 3 maggio una nuova perturbazione, in risalita dal Nord Africa, attraverserà rapidamente le regioni meridionali. Non si profila una fase di maltempo intenso e diffuso, tuttavia: qualche pioggia è attesa solo sulla Calabria e in Sicilia.

Nella giornata di martedì 4 maggio tutto il Paese vivrà una temporanea tregua, con alternanza tra sole e nuvole e poche piogge, mentre per mercoledì è atteso l’arrivo di due perturbazioni: la prima investirà il Nord, la seconda influenzerà le condizioni meteo nelle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 3 maggio

Lunedì molte nuvole e piogge sparse su Sicilia e Calabria Meridionale. Alternanza tra sole e nuvole su resto del Sud e in Sardegna, ma in generale senza piogge. Nel resto d’Italia mattinata di tempo bello, poi temporaneo aumento della nuvolosità al Nord e sull’Appennino centrale, con isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennino settentrionale

Temperature massime in lieve calo al Nord, nelle regioni adriatiche e in Sicilia, con poche variazioni altrove. Venti in prevalenza deboli e mari per lo più poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 4 maggio

Nella giornata di martedì prevarrà un’alternanza tra sole e nuvole al Nord, sul basso versante tirrenico e sulle Isole maggiori, con pochi brevi acquazzoni pomeridiani su zone alpine e Sardegna Meridionale. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento, in generale vicine ai valori medi stagionali.