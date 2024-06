Meteo 3 giugno: ancora piogge e temporali, ecco dove

La nuova settimana si apre con una circolazione di bassa pressione sull’Italia: lunedì 3 giugno le condizioni meteo restano quindi instabili, con rovesci e temporali soprattutto sui settori di montagna ma locali fenomeni anche in Pianura Padana e lungo le coste. Martedì un ulteriore impulso instabile transiterà al Nord, dove si rinnoverà il rischio di temporali, con pochi effetti marginali anche sulle zone interne del Centro.

Da mercoledì 5 giugno, poi, si conferma il rinforzo di un’alta pressione in estensione dal Nord Africa e associata ad aria più calda di origine sub-tropicale con stabilità diffusa e temperature in aumento verso valori oltre la norma. Il clima pienamente estivo sarà caratterizzato da punte vicine ai 30 gradi al Nord e valori anche superiori al Centro-Sud; i picchi più elevati potrebbero interessare verso la fine della settimana la Sardegna, dove lo Scirocco potrebbe spingere il termometro anche ben oltre i 35 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 3 giugno

Al mattino tendenza a schiarite anche ampie tra il basso Piemonte e la Liguria, sul settore del medio basso tirrenico e nelle Isole; prevalenza di nuvole altrove con locali piogge o rovesci tra Lombardia e Nord-Est, in Toscana, Umbria e sul medio Adriatico. Nel pomeriggio instabilità, con locali e brevi rovesci o temporali, si concentra sul Friuli Venezia Giulia, lungo le Alpi, le Prealpi del Nord-est e l’Appennino centro-settentrionale. In serata ultimi scrosci sul Friuli Venezia Giulia, altrove piogge in esaurimento.

Temperature ancora localmente sotto le medie stagionali al Centro-nord e in Sardegna. Venti fino a moderati di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 4 giugno

Al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata nubi in aumento al Nord, più diffuse dal pomeriggio associate anche a locali rovesci o temporali sia sui rilievi che in pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Venezie. In generale più soleggiato nelle coste liguri e al Centro-Sud con qualche cumulo in più nelle zone interne montuose delle Isole e del Centro con la possibilità in Appennino di qualche breve rovescio pomeridiano. In serata nubi in aumento in Sicilia.

Temperature per lo più in lieve aumento al Centro-Nord, con valori nella norma un po’ dappertutto. Locali rinforzi di vento solo nelle Isole e di Maestrale nel Salento.