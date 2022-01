La settimana inizia ancora con condizioni anticicloniche associate a una massa d’aria molto mite che in particolare nell’area mediterranea rimarranno inalterate fino a martedì. Insistono quindi le temperature ben oltre la norma, specie nelle aree soleggiate e in montagna, e le condizioni ideali per l’accumulo delle sostanze inquinanti e per la formazione e persistenza di nebbie e strati nuvolosi bassi. L’anticiclone ha invece già cominciato a indebolirsi e ad arretrare sull’Europa centrale. I primi timidi segnali di cambiamento per l’Italia li vedremo martedì al Nord dove aumenteranno le nuvole, con conseguente scomparsa delle nebbie, e si affacceranno le prime sporadiche pioviggini. Si tratta dei primi effetti di un fronte freddo in discesa dal Nord Atlantico (perturbazione n.1 di gennaio) che tra mercoledì e l’Epifania dovrebbe coinvolgere l’Italia con alcune precipitazioni, più probabili secondo le attuali proiezioni su Lombardia, Nordest, Liguria, settore centrale tirrenico e Sardegna. Assisteremo anche a una intensificazione del venti che nel giorno della Befana diverranno progressivamente settentrionali facendo affluire aria fredda favorendo un diffuso calo termico.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 3 gennaio

Persistenza di condizioni di stabilità con nebbie o strati nuvolosi bassi su pianure del Nord, alto Adriatico, Liguria, Toscana, Umbria, settori tirrenici e Sardegna occidentale; non si escludono locali deboli piogge o pioviggini sull’alta Toscana. Ampie schiarite altrove, a parte qualche nebbia al mattino in Puglia e sul medio Adriatico. Temperature senza grandi variazioni, sempre oltre la media nelle aree più soleggiate e in montagna. Venti in leggero rinforzo da ovest o sud-ovest sui mari più occidentali.

Previsioni meteo per martedì 4 gennaio

Le nuvole tenderanno ad aumentare al Nord con basso rischio di nebbia. Qualche schiarita resisterà sulle Alpi. Nel corso del giorno qualche pioggia sarà possibile sulla Liguria centro-orientale e sull’Appennino ligure, sulla Venezia Giulia, in serata anche su ovest Lombardia e Friuli. Nuvolosità variabile alternata a schiarite al Centro-sud con nubi più compatte nel nord della Toscana dove sarà possibile qualche debole pioggia. Temperature massime in lieve diminuzione al Nordovest e sulle Alpi, in lieve aumento nelle zone più soleggiate del Centrosud. Possibili punte massime di 18-20 gradi su Calabria e Isole. Venti meridionali in rinforzo su Ligure, Mare di Sardegna e Tirreno.