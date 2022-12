Meteo: oggi, 3 dicembre, piogge in molte regioni e allerta a Ischia. Neve e vento

Al via il primo weekend di dicembre nel segno del maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione in risalita dal Mediterraneo sud-occidentale (la prima del mese) alla fine della giornata odierna, venerdì 2 dicembre, investirà più direttamente le regioni centrali e la Campania, estendendo il suo raggio d’azione a buona parte del Paese nelle successive 24-36 ore. In arrivo, dunque, altre precipitazioni, con un discreto carico di neve sulle Alpi e sull’Appennino ligure, inizialmente anche sotto i 1000 metri, ma con la quota destinata progressivamente ad alzarsi.

A seguire, mentre questa perturbazione si allontanerà verso est, un’altra (la n.2) raggiungerà il Nordovest entro la serata di domenica 4, per poi attraversare tutto il Centro-Nord entro la fine di lunedì. Il fine settimana sarà inoltre caratterizzato da una intensificazione della ventilazione, in prevalenza meridionale, che favorirà dunque un sensibile rialzo delle temperature al Centro-Sud e, in modo più contenuto, anche al Nord.

Le previsioni meteo per sabato 3 dicembre

Su tutte le regioni cielo da nuvoloso a coperto. Piogge inizialmente più probabili su Nordovest, Emilia Romagna, regioni centrali, alta Campania, Puglia meridionale e settori ionici. Nella seconda parte della giornata i fenomeni si estenderanno al resto del Nord e alla Sicilia. Non si escludono temporali lungo il versante tirrenico e all’estremo Sud. Neve su centro-ovest Alpi e Appennino ligure, entro sera anche sulle Alpi orientali: inizialmente fin verso 800-1000 metri, ma con quota in progressivo rialzo.

Temperature massime stazionarie al Nordovest, per lo più in aumento nel resto del Paese. Venti da moderati a forti: di Tramontana in Liguria, di Bora sull’alto Adriatico, di Scirocco sui restanti bacini, con raffiche fino a 60-70 Km/h sulla Sicilia. Mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 4 dicembre

Al Nord cielo coperto e precipitazioni diffuse, in temporaneo e parziale esaurimento nel pomeriggio sull’Emilia Romagna e sulla val padana occidentale. Sulle Alpi quota neve intorno a 1300-1500 metri, inizialmente più in basso sul Piemonte. Al Centro piogge residue sul lato tirrenico e in Umbria e tendenza ad ampie schiarite sul lato adriatico. Al Sud e sulle Isole ultime piogge in mattinata su Campania e alta Calabria tirrenica; in giornata passaggio a tempo a tratti anche soleggiato. Dalla sera nuovo peggioramento al Nordovest e sulla Toscana.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, molto miti e oltre la norma in tutto il Centro-Sud, con punte intorno a 20 gradi. Venti intensi di Scirocco sui mari di levante, con raffiche fino a 60-70 Km/h, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Mari: molto mossi o agitati Adriatico e Ionio.