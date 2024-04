Meteo 3 aprile, qualche pioggia in vista nelle prossime ore: ecco dove

Il deciso miglioramento meteo delle ultime ore ha riportato condizioni di bel tempo in gran parte dell’Italia e un sensibile ridimensionamento delle temperature al Centro-Sud, dopo le punte anomale registrate nelle festività pasquali a causa del forte Scirocco.

Tuttavia nella giornata di oggi, mercoledì 3 aprile, le nostre regioni del Nord e del Centro saranno attraversate da una debole e veloce perturbazione che darà luogo a un aumento della nuvolosità, ma con soltanto deboli e isolate precipitazioni in alcune aree del Nord e sporadiche nevicate sui settori alpini, dove segnaliamo che il pericolo valanghe resta alto a causa degli abbondanti apporti nevosi degli ultimi giorni.

Da giovedì, poi, e soprattutto nel fine settimana, un vasto anticiclone si estenderà sul Mediterraneo e su tutto il nostro Paese, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato, insieme a un nuovo e marcato rialzo termico, con temperature che si spingeranno su valori da tarda primavera.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 aprile

Oggi nuvolosità in aumento fin dal mattino al Centro-Nord, più compatta e associata a deboli e isolate piogge in Liguria e sull’alta Lombardia; possibili deboli nevicate dai 1.500 metri circa in valle d’Aosta e sulle Alpi centrali. Soleggiato o velato al Sud e Isole.

Nel pomeriggio le nubi più consistenti si sposteranno sul Nord-Est, con qualche nevicata sulle Alpi oltre 1600 metri. Ancora pioviggini nel Levante Ligure. In serata graduale miglioramento, con ampie schiarite al Nord-Ovest, in Emilia e Sardegna.

Temperature minime in calo al Centro-Sud; massime in diminuzione al Nord. Venti in prevalenza deboli meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 4 aprile

Nella notte e fino all’alba di domani sarà possibile presenza di nubi basse e foschie in Toscana e Lazio; al mattino residue nubi su Liguria centrale e di levante e in Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove.

Bel tempo ovunque nel pomeriggio, a parte locali annuvolamenti sui rilievi del Nord e in serata sulle Venezie. Temperature massime in aumento su tutto il territorio. Venti deboli, con qualche rinforzo di Libeccio sul Ligure.