Meteo, 3 aprile con ultime note instabili poi breve fase con l'alta pressione

Giovedì l’alta pressione si estenderà con maggiore decisione sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna. Una circolazione di aria ancora un po’ instabile dovrebbe invece stazionare nei pressi delle regioni meridionali.

La probabilità di qualche rovescio o temporale isolato sarà più alta in Basilicata, nelle zone interne della Calabria e della Sicilia e sul Lazio meridionale.

Le temperature saranno in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, ancora in lieve calo al Sud e nel complesso su valori vicini alla norma stagionale. Venti per lo più deboli.

Tendenza meteo: alta pressione in arrivo dal 3 aprile

Venerdì situazione pressoché simile con una giornata soleggiata al Nord e ancora la possibilità di locali episodi di instabilità sulle estreme regioni meridionali.

Stando agli ultimi aggiornamenti, anche la giornata di sabato sarà all’insegna di un tempo nel complesso stabile e soleggiato con un clima primaverile in tutte le regioni. Per domenica potrebbe profilarsi l'arrivo di una nuova perturbazione ma occorrerà aspettare i prossimi aggiornamenti dei modelli per avere più dettagli.