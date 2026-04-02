Meteo, 3 aprile con residuo maltempo poi sole per Pasqua

La tempesta Erminio soltanto alla fine della giornata di venerdì si allontanerà verso la Grecia, concedendo un graduale miglioramento e un’attenuazione dei forti venti settentrionali, che stanno investendo le regioni centro meridionali, le Isole i mari circostanti con intensità di burrasca o tempesta. Le situazioni più critiche si confermano in Abruzzo, Molise e Puglia, dove le ulteriori precipitazioni previste nelle prossime 24 ore andranno a sommarsi ai già rilevanti accumuli di pioggia e di neve caduta in Appennino. Da sabato l’alta pressione si estenderà a tutta l’Italia, a parte una residua locale instabilità tra Calabria e Sicilia, con temperature in rialzo. Le giornate di Pasqua e Pasquetta si confermano (anche con gli ultimi dati aggiornati) all’insegna del bel tempo stabile, con prevalenza di sole, venti deboli e clima decisamente primaverile, con temperature anche oltre i 20 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 3 aprile

Fino al mattino cielo molto nuvoloso o coperto sul medio versante adriatico, al Sud e Sicilia, con piogge per lo più deboli o a tratti moderate in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia tirrenica e interna. Neve sull’Appennino centrale da 1300-1400 metri. Sereno o poco nuvoloso al Nord e in Toscana. Nel pomeriggio le schiarite si estendono a Umbria, Marche e Sardegna; piogge e rovesci isolati insistono in Salento, Calabria e Sicilia orientale, per poi cessare in serata.

Temperature in generale e contenuto rialzo ovunque. Venti da moderati a tesi di Tramonta al Centro e al Sud, di Maestrale nelle Isole. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per sabato 4 aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte un po’ più di nubi sulle Alpi centrali e orientali. Tra Calabria e Sicilia residua instabilità con qualche breve rovescio o isolato temporale nel corso del pomeriggio, più probabile nella bassa Calabria ionica e nella Sicilia interna e meridionale. Migliora in serata. Temperature in aumento nei valori massimi al Centro-Sud e Isole; punte di 20/22 gradi al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Venti moderati di Maestrale in Puglia, basso Adriatico, Ionio e Canali di Sardegna i Sicilia; mossi i relativi bacini.