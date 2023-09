Meteo: 29 settembre con qualche pioggia. Weekend di stampo estivo

Ancora nella giornata odierna (venerdì 29 settembre) la circolazione di bassa pressione presente fra i Balcani e la Grecia, seppur in allontanamento, farà sentire i suoi effetti all’estremo Sud, con gli ultimi episodi di instabilità, più diffusi fra Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia continueranno a dominare condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell’alta pressione che tenderà gradualmente ad estendersi anche verso le regioni meridionali dove tornerà la stabilità, in particolare nel fine settimana.

Questa situazione sarà caratterizzata anche da caldo tipico di fine estate con temperature che in molte zone potranno anche superare i 30 gradi e con lo zero termico che, in corrispondenza delle Alpi occidentali, risalirà nuovamente oltre i 4500 metri, un valore che sarebbe estremamente anomalo anche in piena estate.

La fase di caldo fuori stagione proseguirà probabilmente anche nella prima parte della prossima settimana, con appena qualche timido disturbo causato dalle parti marginali delle perturbazioni in transito sull’Europa centro-orientale, che si limiteranno a sfiorare il Nord e i settori adriatici.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 29 settembre

Giornata in prevalenza soleggiata, eccetto sulle estreme regioni meridionali, in particolare su Sicilia orientale, Calabria e rilievi fra bassa Campania e Basilicata dove saranno possibili isolati rovesci o temporali fra tarda mattina e inizio serata.

Temperature massime in lieve flessione al Sud e in Sicilia, senza notevoli variazioni altrove; valori oltre la norma, in generale compresi fra 24 e 30 gradi. Venti per lo più deboli e mari poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 30 settembre

Tempo generalmente stabile e soleggiato, con ancora degli annuvolamenti fra Sicilia e Calabria, ma associati a basso rischio di precipitazioni. Temporanei annuvolamenti in giornata anche sulle Alpi centro orientali e sulle Venezie.

Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori per lo più fra 25 e 30 gradi e locali picchi anche leggermente oltre sulle regioni centrali tirreniche. Venti deboli e mari in prevalenza poco mossi.