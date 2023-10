Meteo 29 ottobre: prime piogge e vento in rinforzo. È l'assaggio di un forte peggioramento

Dopo una giornata di sabato che ha visto una sostanziale tregua meteo, oggi si faranno strada nuovamente le nubi al Nord e in Toscana dove saranno possibili anche delle piogge. Tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre, ma già con le prime avvisaglie domenica sera, si conferma il passaggio dell’ultima intensa perturbazione di ottobre, con obiettivo soprattutto il Centro-Nord dove sarà elevato il rischio di fenomeni intensi e possibili criticità; questa fase sarà caratterizzata da un nuovo sensibile rialzo termico con picchi intorno ai 30 gradi sulle regioni meridionali.

Anche l’inizio di novembre si profila estremamente variabile, con altre perturbazioni dirette verso l’Italia: tra mercoledì e giovedì un primo modesto impulso (perturbazione n.1 di novembre) diretto verso le estreme regioni meridionali e una seconda molto più attiva perturbazione (la n.2) che, tra giovedì e sabato, transiterà da nord a sud. Seguiranno probabilmente altri passaggi perturbati nei giorni successivi, sempre in un contesto di temperature altalenanti fra momenti di normalità e fasi sopra la media.

Le previsioni meteo per domenica 29 ottobre

Tempo soleggiato su medio Adriatico, Sud e isole maggiori. Nuvolosità a tratti compatta nel resto del Paese con possibili piogge nel corso della giornata su Lombardia, Piemonte settentrionale e orientale, Liguria, Toscana e, dal pomeriggio, anche su Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia. In serata intensificazione delle piogge sul Levante ligure e arrivo dei primi temporali sulle coste toscane.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, in rialzo sulla Sardegna, senza grosse variazioni altrove: ancora possibili punte di 25-28 gradi su medio Adriatico, Sud e Isole. Venti moderati da sud o sud-est su mari di ponente, regioni centrali e alto Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 30 ottobre

Deciso peggioramento del tempo al Nord e in Toscana con piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni particolarmente abbondanti con potenziali criticità su Levante ligure, alta Toscana, Lombardia e Nord-Est. Situazione più stabile nel resto del Paese, con prevalenza di tempo soleggiato su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Alla sera peggiora anche in Umbria, Lazio e nord della Sardegna.

Temperature in rialzo al Centro-Sud per via dei venti intensi di Scirocco, con valori anche oltre i 25 gradi e possibili picchi intorno ai 30 gradi sulle Isole.