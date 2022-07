Meteo 29 luglio, temporali al Nord e caldo al Centro-Sud

Una nuova perturbazione (la numero 6 del mese), ormai a ridosso delle Alpi, attraverserà il Nord dove favorirà la formazione di numerosi temporali che, localmente, saranno anche di forte intensità, con la presenza grandine e forti raffiche di vento. Nel resto del Paese resisteranno sole e caldo intenso, ma con qualche locale temporale di calore lungo l’Appennino.

Nel suo spostamento verso i Balcani, sabato 30 luglio la perturbazione si concentrerà soprattutto al Nord-Est e sulle regioni centrali, specie l’interno e il settore adriatico, con un concomitante e sensibile calo termico; al Nord-Ovest, invece, la situazione tornerà migliorare, mentre al Sud e sulle Isole rimarranno protagonisti il sole e le temperature elevate.

Domenica 31 luglio il tempo sarà ovunque più stabile, salvo qualche locale e breve fenomeno lungo l’Appennino, con temperature che torneranno più vicine alla norma anche al meridione. Pertanto, la fine della settimana, che coincide con la fine del mese di luglio, sarà segnata dalla definitiva conclusione della quarta e finora la più intensa ondata di calore della stagione.

Tuttavia, le proiezioni modellistiche non lasciano molto spazio a successivi scenari caratterizzati da condizioni estive gradevoli: a metà della prossima settimana, infatti, sembra molto probabile un nuovo rigonfiamento dell’Anticiclone Nord-Africano con corrispondente risalita di aria subtropicale che potrebbe dare il via a una nuova ondata di calore. Questa evoluzione, comunque, necessita di ulteriori verifiche per poterne definire più precisamente le caratteristiche e la rilevanza.

Le previsioni meteo per venerdì 29 luglio

Al Centro-Sud giornata soleggiata e piuttosto calda, con annuvolamenti pomeridiani sull’Appennino e possibili locali rovesci sui rilievi marchigiani, abruzzesi e toscani. Al Nord tempo più variabile con qualche isolato rovescio inizialmente su Alpi e alta Lombardia; nel pomeriggio tendenza a un peggioramento con temporali sparsi e localmente intensi su Alpi, Nord-Ovest ed Emilia, in estensione al settore dell’alto Adriatico e all’alta Toscana in serata.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, ancora caldo con picchi di 35-37 gradi al Centro-Sud. Venti deboli con rinforzi di Libeccio sul Ligure verso sera; possibili forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari per lo più calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 30 luglio

Giornata stabile e soleggiata al Nord-Ovest, gran parte del Sud e Isole. Tempo più variabile e a tratti instabile nel resto d’Italia con alternanza tra sole e nuvole e possibili isolate piogge o temporali al mattino su alto Adriatico e regioni centrali, nel pomeriggio su alto Veneto, Friuli, settore del medio Adriatico, zone interne del Centro e nord della Puglia.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in sensibile diminuzione invece al Nord-Est e regioni centrali; ancora caldo intenso al Sud e Isole. Venti di Maestrale in rinforzo intorno alla Sardegna.