Meteo 29 dicembre: ancora qualche pioggia al Sud e sulle Alpi. Poi alta pressione

Nella giornata di mercoledì 29 dicembre prevarranno ancora le nuvole ma con delle piogge solo sul basso Tirreno, in Puglia e, soprattutto, sulle Alpi a causa di un fronte caldo in transito sull’Europa centrale che porterà fenomeni anche di moderata intensità nei settori nord-occidentali tra Valle d’Aosta e Piemonte.

Nei giorni successivi le condizioni meteo vedranno l’alta pressione nord-africana estendere gradualmente la sua influenza su tutta l’Italia, dove quindi gli ultimi giorni del 2021 saranno caratterizzati da tempo in gran parte soleggiato, assenza di piogge o nevicate e temperature eccezionalmente miti per il periodo. L’anomalia termica maggiore si registrerà sulle Alpi con temperature fino a 15 gradi oltre la norma: valori intorno ai 15 gradi sono attesi tra i 1000 e i 1500 metri, 10 gradi a 2000 metri; lo zero termico si posizionerà tra 3500 e 4000 metri. La stabilità atmosferica favorirà però la formazione e la persistenza di nebbie o nubi basse al Nord e parte del Centro. La tendenza per i primi giorni del 2022 indica l’insistenza dell’alta pressione e, di conseguenza, condizioni meteo ancora stabili e insolitamente miti.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 dicembre

Avremo ancora una prevalenza di nuvole sull’Italia ma con ampie schiarite soprattutto in Liguria, pianure di Piemonte e Lombardia, Sardegna. Nel corso del giorno qualche pioggia in Puglia, Calabria e Sicilia nord-orientale; piogge in Valle d’Aosta, Alpi centro-settentrionali del Piemonte e dal pomeriggio anche sui settori di confine di Lombardia e Alto Adige; quota neve in risalita anche oltre i 2000 m. Al mattino foschie dense o locali nebbie su pianure e coste adriatiche del Nord.

Temperature in aumento su Alpi, Nord-Ovest e medio Tirreno; valori fino a 20 gradi sulle Isole. Venti di Maestrale al Centro-Sud, fino a forti su Sardegna e Sicilia. Molto mossi o agitati i mari di ponente.

Le previsioni meteo per giovedì 30 dicembre

Tempo stabile sull’Italia e prevalentemente soleggiato. Un po’ di nuvolosità residua al mattino su Alpi orientali, Friuli, estremo Sud e Isole. In Pianura Padana e sulle coste adriatiche del Nord presenza di nebbie diffuse al mattino, in parziale diradamento nel pomeriggio ma di nuovo in formazione già in serata; qualche banco di nebbia al mattino anche nelle valli del Centro.

Temperature minime ovunque sopra lo zero, anche nelle regioni settentrionali. Temperature massime in aumento al Centro-Nord e Sardegna. Ventoso al Centro-Sud per venti di Maestrale, fino a forti sulle Isole con raffiche di 80-90 km/h in Sardegna. Poco mosso l’alto Adriatico e lo Ionio sottocosta, mossi o molto mossi i restanti bacini.