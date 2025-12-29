FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo 29 dicembre: alta pressione e sole. Capodanno con il gelo

Inizio di settimana di tempo stabile. Tra la sera di martedì 30 e mercoledì 31 rapido e drastico cambio climatico: si conferma l’irruzione di aria più fredda dai Balcani
Previsione29 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Si conferma un inizio di settimana di tempo stabile, grazie ad una vasta area di alta pressione che dalle Isole Britanniche si è allungata sull’Europa centrale e sulla nostra Penisola. Un po’ ai margini dell’anticiclone resteranno le Isole maggiori e la Calabria, dove in questi giorni osserveremo una maggiore variabilità con anche la possibilità di qualche pioggia.

Nel frattempo le temperature sono risalite e si sono riportate oltre la norma, in modo più marcato al Centro-Nord; nelle aree alpine, l’anomalia termica è di una decina di gradi con lo zero termico intorno ai 3000 metri.

A seguire, tra la sera di martedì 30 e la mattinata di mercoledì 31, un rapido e drastico cambio climatico: si conferma l’irruzione di aria più fredda dai Balcani, accompagnata da venti di Bora e Maestrale, che determinerà un generale calo termico con qualche precipitazione sul medio Adriatico e al Sud (possibili nevicate fino a 600/700 metri in Appennino).

La notte di Capodanno quindi si prospetta molto fredda ma con piogge e nevicate molto scarse. Gli ultimi aggiornamenti indicano già da venerdì 2 gennaio la possibilità di un nuovo repentino cambio di scenario meteo sull’Italia: venti di Scirocco nel Mediterraneo centro-occidentale riporterebbero le temperature su valori nella norma o addirittura poco superiori. Questa evoluzione necessita di ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per lunedì 29 dicembre

Tempo soleggiato in quasi tutta Italia. Soltanto tra Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna il cielo sarà in parte nuvoloso, ma con basso rischio di piogge. Nebbie mattutine nelle zone di pianura e costiere tra basso e Veneto ed Emilia, più persistenti in Polesine.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo, ma ancora miti per il periodo in tutta Italia. Zero termico sulle Alpi intorno a 2700-2900 metri. Venti deboli, salvo modesti rinforzi da nord tra Adriatico meridionale, Salento e alto Ionio. Mari poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 30 dicembre

Cieli inizialmente sereni al Nord, sui settori adriatici e su buona parte del Centro-Sud; attenzione però alle nebbie, che risulteranno diffuse in Val Padana e sull’Alto Adriatico. Maggior nuvolosità sui settori tirrenici, verso l’Umbria e al Sud, in particolare su Calabria e Sicilia. Proprio tra Calabria e Sicilia sarà possibile qualche pioggia nel corso della giornata, localmente anche a carattere di rovescio. Dal pomeriggio assisteremo a un generale aumento della nuvolosità sui settori adriatici e in Pianura Padana; la situazione è destinata a cambiare nettamente tra la sera e la notte, con qualche pioggia sparsa sui settori adriatici e nevicate sull’Appennino fino a quote intorno ai 700 metri.

Temperature in sensibile calo. I venti saranno in netta intensificazione dai quadranti nord-orientali, soprattutto dal pomeriggio e ancor più in serata, con raffiche più sostenute al Centro-Sud,

