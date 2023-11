Meteo, 28 novembre con maltempo e vento forte: ecco dove

Inizio settimana freddo e instabile sull'Italia. Si sta per avvicinare una nuova perturbazione , la cui parte più attiva investirà il Centro-Sud tra lunedì sera e martedì mattina, con fenomeni localmente intensi. Il Nord sarà coinvolto più marginalmente, con una debole e veloce fase di neve nelle Alpi anche sotto i 1000 m. Breve pausa mercoledì, poi giovedì arriverà la numero 13, ma con tempistica e traiettoria ancora molto incerte. L’evoluzione al momento più probabile suggerisce un coinvolgimento dapprima delle regioni settentrionali - con un carico più significativo di neve su Alpi e Prealpi (fino a quote relativamente basse sul Piemonte) - tra venerdì e le prime ore di sabato di quelle centro-meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 28 novembre

Nella notte e al mattino tempo perturbato al Centro-Sud con piogge diffuse, possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni localmente intensi e abbondanti su basso Lazio, Campania, Calabria tirrenica, settori occidentali di Abruzzo, Molise e Basilicata. Al Nord fenomeni più probabili nelle Alpi, in Valle d’Aosta (nevose a quote collinari) e all’estremo Nordest. Dal pomeriggio tendenza ad una generale attenuazione delle precipitazioni, con ampi rasserenamenti sulle regioni settentrionali, su Toscana, basso Adriatico e settori ionici. Temperature: minime in rialzo quasi ovunque, più sensibile al Centro-Sud, probabili gelate all’alba al Nord-ovest. Massime in lieve aumento ovunque. Venti: in marcato rinforzo, fino a tempestosi occidentali al Sud, sui mari di ponente e sulle Isole dove i mari diverranno agitati; Fohn al Nord-ovest.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 novembre

Mercoledì 29 novembre un rialzo della pressione favorisce una breve fase di tempo più stabile su tutta l’Italia con venti settentrionali in indebolimento. Dopo il crollo termico avvenuto nel weekend, a metà settimana le temperature tenderanno ad aumentare, con valori vicine alle medie o un poco inferiori.