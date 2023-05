Meteo, 28 maggio con caldo estivo ma rischio temporali: ecco dove

In questi ultimi giorni di maggio le condizioni meteo restano instabili sull'Italia. In particolare, nella giornata di domenica a rischio rovesci e temporali saranno soprattutto le zone montuose ma, occasionalmente, anche le pianure del Nord-Ovest. Non si escludono fenomeni di forte intensità.

Dal punto di vista termico, il clima è da inizio estate, con temperature oltre la norma (fino a 3/4 gradi in più rispetto alle temperature tipiche di fine maggio).

Nella prima parte della prossima settimana l’instabilità è destinata ad accentuarsi ulteriormente e a diventare più diffusa per la presenza nel Mediterraneo centrale di una circolazione di bassa pressione (perturbazione n.8 di maggio). Le temperature non subiranno grandi variazioni, al più saranno in lieve calo con valori comunque tipici di inizio-metà giugno. L’attuale tendenza indicherebbe che anche la seconda parte della settimana sia instabile e temporalesca.

Le previsioni meteo per domenica 28 maggio

Domenica al mattino locali piogge sul Nord-Ovest, anche sulle pianure e verso le coste liguri; altrove cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Pomeriggio instabile in molte regioni, con rovesci e temporali soprattutto sui settori montuosi del Nord e interni del Centro-Sud, ma con parziale coinvolgimento della pianura del Piemonte; altrove cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Temperature senza grandi variazioni, per lo più tra 23 e 26 gradi con locali punte di 27-28°C. Venti deboli ovunque, di Maestrale sul medio-basso Adriatico e sullo Ionio orientale; temporanei rinforzi nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 29 maggio

Giornata con della nuvolosità sparsa a carattere irregolare e con un’atmosfera molto instabile. Ad inizio giornata qualche pioggia sul Piemonte centro-meridionale. Nel pomeriggio e ad inizio serata sviluppo di numerosi rovesci o temporali su Alpi, Piemonte, Lombardia occidentale, Sardegna e in gran parte delle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia, con parziale coinvolgimento delle coste centrali tirreniche.

Temperature senza grandi variazioni: valori leggermente superiori alle medie stagionali con massime fino a 26-27 gradi. Venti ovunque molto deboli, salvo temporanei rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Mari calmi o poco mossi.