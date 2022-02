Meteo 28 febbraio: pioggia e neve in parte del Centro-Sud, possibili fiocchi fin verso le coste. Ecco dove

In questo inizio di settimana l’Italia rimane sotto l’influenza di una circolazione depressionaria centrata sulla penisola balcanica e ricolma di una massa d’aria decisamente fredda che, sospinta da una sostenuta ventilazione settentrionale, si propaga fino al nostro Paese. Stiamo quindi vivendo, proprio a ridosso dell’inizio della primavera meteorologica (1 marzo), una fase dal clima prettamente invernale con temperature sotto le medie stagionali soprattutto nelle regioni adriatiche e meridionali.

In particolare un nuovo impulso instabile attraverserà tra la sera di lunedì e la giornata di martedì il medio Adriatico e il Meridione con una fase di precipitazioni che saranno nevose a quote molto basse, fino a sfiorare le coste nel settore tra l’Abruzzo e la Puglia centro-settentrionale. La fredda circolazione depressionaria andrà allontanandosi verso est a iniziare da mercoledì sostituita da afflussi occidentali di aria più mite.

Le previsioni meteo per lunedì 28 febbraio

Lunedì prevale il sole per gran parte della giornata al Nord, in Toscana, in Umbria e nell’ alto Lazio. Schiarite alternate a temporanei annuvolamenti nel resto del Lazio e nelle Marche. Nuvolosità variabile nel resto del Centro-Sud, con sporadiche precipitazioni possibili nel nord della Sicilia, in Calabria e tra Abruzzo, Molise e centro-nord della Puglia.

Tra sera e notte nuvole sparse in trasferimento dal Nord-Est al Nord-Ovest con qualche fiocco di neve possibile lungo le Prealpi; nubi in intensificazione anche sul medio e basso Adriatico con nevicate sparse a quote molto basse, a sfiorare le coste su Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e nelle Alpi, senza grandi variazioni e sotto la norma altrove. Ancora ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud; in serata venti in rinforzo da est anche al Nord.

Le previsioni meteo per martedì 1 marzo

Tempo in prevalenza soleggiato lungo il Tirreno fino alle coste campane, in Sardegna e al Nord con nuvole in diradamento al mattino all’estremo Nord-Ovest. Nuvole irregolari e variabili altrove, associate, soprattutto al mattino, a precipitazioni sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata con neve fino a fino a quote molto basse. Locali precipitazioni con neve sui monti anche in Calabria, nel nord e nell’est della Sicilia.

Fenomeni in attenuazione tra pomeriggio e sera. Temperature massime in generale calo e sotto la norma, specie sul medio Adriatico e al Sud. Sempre ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud.