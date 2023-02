Meteo, 28 febbraio instabile al Centro-sud con clima invernale

Nel corso della settimana l’area depressionaria legata alla perturbazione n.8, centrata inizialmente a ovest della Sardegna, si muoverà molto lentamente verso est fino a raggiungere il settore tirrenico da mercoledì. In questo scenario meteo le regioni del Centro-Sud saranno interessate da frequenti precipitazioni, a tratti e localmente moderate, con neve in Appennino anche sotto i 1000 metri su quello centrale. Il Nord Italia, invece, resterà un po’ più ai margini del maltempo, a parte una probabile breve fase piovosa tra mercoledì e giovedì. L’aria artica che ha raggiuto le regioni settentrionali e parte del Centro, manterrà condizioni invernali in queste regioni, con temperature inferiori alle medie, anche se con tendenza a una leggera risalita col passare dei giorni, mentre al meridione le temperature resteranno su livelli più in linea con la norma. Da venerdì il tempo dovrebbe migliorare decisamente al Nord dove torneranno ampie schiarite, in estensione anche al Centro nella giornata di sabato e a buona parte del Sud entro domenica.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 28 febbraio

Schiarite anche ampie in giornata al Nord-Est. Prevalenza di nuvole nel resto del Paese, con piogge e locali temporali fin dal mattino in Sardegna e Sicilia occidentale; qualche debole e isolata precipitazione anche nel settore del medio Adriatico e nel basso Piemonte. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento anche nel resto del Centro-Sud con piogge sparse localmente intense e neve sull’Appennino centrale oltre i 700-1300 metri. Temperature massime in lieve calo in Sardegna, in leggero rialzo altrove, ma ancora piuttosto contenute al Nord. Venti ancora intensi settentrionali al Centro e sui mari settentrionali. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati quelli più occidentali.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 marzo

Tempo abbastanza soleggiato in Sicilia, bassa Calabria, Alpi centro-orientali e Friuli. Molte nuvole nel resto d’Italia, con precipitazioni sparse su medio-basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Centro, Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia; possibili anche dei temporali inizialmente sulla Puglia. Quota neve intorno a 600-700 metri sui rilievi del Nord, dai 700 ai 1200 metri sull’Appennino centrale, più elevata sui rilievi del Sud. Temperature in rialzo al Nord, in leggero calo al Centro. Ancora un po’ ventoso.