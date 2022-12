Meteo 28 dicembre: anticiclone protagonista, ma prima di Capodanno torna qualche pioggia. Ecco dove

A pochissimi giorni dal Capodanno le condizioni meteo in buona parte dell'Italia hanno un sapore ben poco invernale, con l'anticiclone che determina tempo soleggiato e un clima eccezionalmente mite. Questo scenario meteo insiste anche nella giornata di mercoledì 28 dicembre, anche se le temperature faranno registrare una leggere flessione pur restando ovunque al di sopra della norma.

Un parziale cambiamento si profila poi tra giovedì 29 e venerdì 30 novembre, quando una perturbazione in scorrimento al di là delle Alpi coinvolgerà parzialmente anche la nostra Penisola, portando molte nuvole e qualche debole pioggia al Centro-Nord, ma sempre in un contesto di temperature insolitamente alte per la stagione.

In base alle proiezioni meteo, poi, durante il weekend di Capodanno insisterà l’alta pressione, che manterrà le condizioni meteo nel complesso stabili, asciutte e relativamente miti.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 dicembre

Tempo prevalentemente soleggiato su zone alpine, estremo Sud e Isole Maggiori. Nuvoloso sul resto d’Italia, ma in generale con delle temporanee schiarite, specie al Centro-Sud e in ogni caso senza piogge. Al mattino molte nebbie su pianure del Nord, valli e coste del Centro; in alcune zone della Pianura Padana le nebbie insisteranno anche nelle ore centrali del giorno.

Temperature massime in lieve diminuzione, ma sempre dappertutto oltre la norma. Venti per lo più deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 29 dicembre

Bel tempo nel medio versante adriatico, all’estremo Sud e Isole Maggiori. Nuvole altrove: qualche debole pioggia su Liguria, Alta Toscana, Basso Veneto e Venezia Giulia. Al mattino un po’ di nebbie in Puglia.

Moderati venti meridionali su mari di ponente e Alto Adriatico. Temperature massime in lieve calo al Nord, in leggero rialzo invece nelle regioni centrali.