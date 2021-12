Meteo 28 dicembre: ultimi rovesci al Sud. Poi arriva l'alta pressione africana

La perturbazione numero 8 del mese che ha portato nuove piogge sull’Italia, prima di allontanarsi definitivamente, martedì 28 dicembre determinerà gli ultimi rovesci all’estremo Sud. Mercoledì prevarranno ancora le nuvole ma con delle piogge solo sul basso Tirreno e, soprattutto, sulle Alpi di confine a causa di un fronte caldo in transito sull’Europa centrale che porterà fenomeni anche di moderata intensità nei settori nord-occidentali tra Valle d’Aosta e Alpi piemontesi.

Nei giorni successivi le condizioni meteo vedranno l’alta pressione nord-africana estendere gradualmente la sua influenza su tutta l’Italia, dove quindi gli ultimi giorni del 2021 saranno caratterizzati da assenza di piogge o nevicate, nebbie o nubi basse in aumento al Nord e parte del Centro e, soprattutto, temperature eccezionalmente miti per il periodo. L’anomalia termica maggiore si registrerà sulle Alpi con temperature fino a 15 gradi oltre la norma: valori fino a 15 gradi sono attesi intorno ai 1500 metri, 10 gradi a 2000 metri; lo zero termico si posizionerà tra i 3500 e i 4000 metri. La tendenza per i primi giorni del 2022 indica l’insistenza dell’alta pressione e, di conseguenza, condizioni meteo ancora stabili e insolitamente miti.

Le previsioni meteo per martedì 28 dicembre

Cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, con pochi sprazzi di tempo soleggiato. Deboli piogge in Toscana, settori meridionali di Puglia e Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale orientale; qualche debole nevicata sulle Alpi occidentali oltre 1300-1600 m.

Temperature in lieve crescita al Nord e Sardegna, stabili o in lieve calo al Sud. Venti da moderati a tesi sui mari di ponente e basso Ionio, fino a localmente forti di Maestrale intorno alle due Isole maggiori. Mari: poco mosso gran parte dell’Adriatico; mossi l’alto Tirreno, il Canale d’Otranto e l’alto Ionio; fino a molto mossi o agitati i restanti bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 dicembre

Ancora nuvole su tutta Italia. Nel corso del giorno deboli piogge su Calabria e Sicilia nord-orientale; piogge in Valle d’Aosta, Alpi centro-settentrionali del Piemonte e dal pomeriggio anche sui settori di confine di Lombardia e Alto Adige; quota neve in graduale risalita oltre i 2000 m. Al mattino foschie dense o locali nebbie su pianure e coste adriatiche del Nord.

Temperature massime in aumento di qualche grado su Alpi, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Centro e Sicilia; valori fino a 20 gradi sulle Isole. Venti di Maestrale fino a tesi o forti su Sardegna e Canale di Sicilia, moderati sul resto dell’Isola e sul Tirreno centro-meridionale. Molto mossi i mari di ponente.