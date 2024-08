Meteo, 28 agosto instabile al Sud ma il caldo prosegue

Nei prossimi giorni, si indebolirà l’alta pressione con instabilità in aumento in un contesto comunque segnato da temperature sopra la norma.

Mercoledì tempo instabile su Sicilia e Calabria con probabili temporali fin dal mattino. Instabilità nelle ore centrali anche nelle zone interne e montuose del Sud. Per il resto al Centro-nord e Sardegna il tempo tornerà più stabile (non esclusi temporali pomeridiani in montagna). Temperature di nuovo in aumento al Centro-nord con valori oltre i 30 gradi.



Nei giorni successivi, fino a sabato, il tempo diverrà più stabile con solo qualche residuo temporale nel basso Tirreno con nuvolosità irregolare e qualche rovescio. Il tempo sarà pienamente estivo con i consueti rovesci o temporali di calore isolati sui rilievi e temperature in ulteriore aumento e comprese tra i 31 e i 37 gradi.

Da domenica 1 settembre l’atmosfera potrebbe risultare più instabile in un contesto di temperature sopra la media ma si tratta di una tendenza ancora incerta che andrà verificata con i prossimi aggiornamenti.