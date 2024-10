Meteo 27 ottobre: piogge abbondanti e rischio criticità. Ecco dove

Anche oggi (domenica 27 ottobre) forte maltempo nell’estremo Nord-Ovest e in Sardegna per effetto di una perturbazione quasi stazionaria (la n.9 del mese) associata ad un vortice di bassa pressione posizionato sulla Spagna. Le condizioni di maggiore criticità riguardano i forti e insistenti temporali sulla Liguria e gli abbondanti quantitativi di pioggia che si andranno ad accumulare tra il Piemonte e la Valle d’Aosta. Anche la Sardegna sarà interessata da un fronte temporalesco ma con fenomeni più intermittenti. Nel resto d’Italia situazione di maggiore stabilità con tempo più soleggiato e mite.

Lunedì 28, grazie all’allontanamento del vortice depressionario verso il Marocco, il tempo migliorerà anche al Nord-Ovest e Sardegna. Da martedì 29 fino a, probabilmente, venerdì 1 novembre (Ognissanti), il consolidamento dell’alta pressione dovrebbe garantire giornate di tempo stabile e mite con temperature oltre le medie stagionali da nord a sud, favorendo però la formazione di nebbie e strati di nubi basse su pianure, coste e valli del Centro-Nord. Seppur con importanti margini di incertezza, il tempo potrebbe tornare a peggiorare nel fine settimana con temperature in calo; non è escluso che da domenica 3 novembre si possa assistere alla prima irruzione di aria fredda.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 27 ottobre)

Cielo coperto e piogge inizialmente diffuse e intense tra Liguria di ponente, Piemonte e Valle d’Aosta ma con tendenza ad una graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio per poi cessare quasi del tutto in serata. Piogge sparse e locali temporali anche in Sardegna, maggiormente insistenti nel settore di sudest. Nel resto del Paese nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie, con solo qualche piovasco sui settori occidentali di Toscana ed Emilia.

Temperature massime in calo in lieve calo Sardegna, senza grandi variazioni altrove e oltre le medie. Venti di Scirocco: deboli in Adriatico, Ionio e Tirreno sud-orientale; moderati o tesi sui restanti mari di ponente con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 28 ottobre

Migliora al Nord, Toscana e Sardegna con tendenza a schiarite e residue piogge al mattino nel sudest della Sardegna. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, o solo a tratti parzialmente nuvoloso, nel resto d’Italia.

Temperature in lieve calo in Sardegna senza grandi variazioni altrove; clima mite ovunque. Venti moderati o tesi di Scirocco di Canale di Sicilia, Mare e Canale Sardegna con mari molto mossi; restano un po’ mossi il Tirreno occidentale e settentrionali, Mar Ligure; poco mossi i restanti bacini.