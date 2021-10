Le nostre estreme regioni del Sud mercoledì 27 sono ancora insidiate dall’intenso vortice ciclonico (perturbazione n.5 di ottobre) che, tuttavia, si sta leggermente allontanando, concedendo perlomeno una parziale attenuazione dei fenomeni. Fra Sicilia e Calabria, comunque, resta elevata l’allerta a causa soprattutto degli effetti delle abbondanti precipitazioni pregresse. L’ampio margine di incertezza che contraddistingue la previsione degli spostamenti di questo vortice non permette una prognosi sufficientemente precisa degli effetti, talvolta notevoli, ad essa correlati.

Dagli ultimi aggiornamenti sembra che, dopo un temporaneo allentamento della presa, fra giovedì 28 e venerdì 29 torni a risalire di nuovo verso la Sicilia e la Calabria dove si prospetta una nuova fase di forte maltempo con precipitazioni insistenti nelle medesime aree già duramente colpite. Nel resto del Paese la situazione sarà più tranquilla e stabile grazie all’influenza di un campo di alta pressione che si sta rinforzando sull’Europa centro-orientale.

Nel fine settimana la situazione dovrebbe avviarsi verso un graduale miglioramento all’estremo Sud, mentre le regioni settentrionali e occidentali potrebbero essere il bersaglio di una nuova perturbazione atlantica le cui tempistiche di avvicinamento sono ancora affette da un po’ di incertezza.

Le previsioni meteo per mercoledì 27

Prevalenza di bel tempo al Nord. Ampie schiarite anche in Toscana, Umbria e Marche, in estensione al resto del Centro in giornata. Nubi sparse altrove, a tratti compatte, e accompagnate da possibili isolate piogge o rovesci soprattutto sulla Sicilia e la Sardegna orientale.

Temperature massime in leggero aumento al Centro-Nord, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti intensi nord-orientali fra basso Ionio e Canale di Sicilia con mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 28

Cielo nuvoloso su Calabria e Isole con piogge e temporali sui settori meridionali di Calabria e Sardegna e su tutta la Sicilia: possibili fenomeni intensi e insistenti sui versanti ionici. Nel resto del Paese tempo prevalentemente stabile e soleggiato con modeste nuvole in transito.

Temperature senza notevoli variazioni, leggermente sopra la media al Nord, nella media o leggermente sotto al Centro-Sud. Venti ancora molto intensi sul basso Ionio con raffiche fino a 80-100 km/h e mare agitato.