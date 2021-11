Meteo, 27 novembre con pioggia, forte vento e neve

Ultimo weekend di novembre segnato dal maltempo e dalla prima irruzione di aria artica della stagione, con un vero e proprio assaggio d’inverno sull’Italia tra domenica 28 e martedì 30. Tra oggi e domani ci attendono altre 2 perturbazioni: la n.8, proveniente dal Mediterraneo sud-occidentale, in queste ore investe soprattutto il Sud e le Isole maggiori. Contemporaneamente la n.9, di origine artica, tra il pomeriggio e la sera raggiungerà le regioni settentrionali, mentre domenica attraverserà quelle centro-meridionali. La massa d’aria fredda al suo seguito, riversandosi sui mari attorno alla Penisola a partire dalla prossima notte, innescherà un brusco calo delle temperature, venti di burrasca e mari fino a molto agitati. Nel frattempo si abbasserà anche il limite delle nevicate: dapprima al Nord (fino a quote collinari), tra domani e lunedì anche al Centro-Sud (intorno o poco sotto i 1000 m). Il raffreddamento sarà ovunque più evidente all’inizio della prossima settimana, particolarmente al Nord dove, grazie anche ai rasserenamenti, si verificheranno le prime intense gelate. Nel resto del Paese il miglioramento del tempo arriverà non prima di martedì.

Previsioni meteo per sabato 27 novembre

Sabato cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulla maggioranza delle regioni, con alcune schiarite sul medio Adriatico e, in mattinata, su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Precipitazioni sparse e intermittenti su Triveneto, regioni tirreniche, Umbria, Basilicata, Sardegna e Sicilia, con possibili rovesci o isolati temporali. Tra pomeriggio e sera ulteriore peggioramento con piogge o rovesci su Liguria di levante, Lombardia e Nordest. Nevicate su Alpi e Prealpi centrali e orientali, in intensificazione tra sera e notte, con il limite in calo sotto i 1000 m, localmente fin verso i 500-600 metri.



Temperature: massime in diminuzione su Alpi, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti: da moderati a burrascosi da ovest o sud-ovest al Centro-Sud (raffiche fino a 70-80 Km/h) e su tutti i mari, che resteranno molto mossi o localmente agitati.

Previsioni meteo per domenica 28 novembre

Domenica migliora al Nordovest, con rasserenamenti sin dal mattino. Altrove cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo alcune schiarite nei settori ionici e nel sud della Puglia. Precipitazioni più probabili su Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia (nevose oltre i 600-800 m), regioni tirreniche, Umbria, Basilicata, Sicilia e Sardegna centro-occidentale. Fenomeni localmente intensi, sotto forma di rovesci o temporali sul lato tirrenico e sulle Isole. Nevicate lungo l’Appennino centro-settentrionale oltre i 900-1300 metri, fin verso 800 m sulla Sardegna. Qualche nevicata anche sulla Val d’Aosta di confine.



Temperature: stazionarie all’estremo Sud, in calo altrove; al mattino deboli gelate sulle pianure di Nordovest. Venti occidentali, fino a burrascosi sui mari di ponente e al Sud, con raffiche sugli 80-90 Km/h, dove i mari restano molto mossi o agitati.