Meteo 27 giugno: anticiclone in indebolimento, qualche pioggia in vista. Ecco dove

La fase meteo stabile e calda determinata finora dall’Anticiclone delle Azzorre sta per chiudersi. L’Italia è infatti nel mirino di due diverse perturbazioni atlantiche, che tra la giornata di oggi e la fine della settimana saranno responsabili di una maggiore variabilità meteorologica associata, soprattutto a partire da venerdì, a un calo delle temperature e al ritorno di piogge e temporali.

Il primo sistema perturbato farà sentire i suoi effetti al Nord in questa giornata di martedì, per poi scivolare lungo la Penisola domani e allontanarsi infine verso i Balcani. La seconda perturbazione, ben più attiva e organizzata, investirà soprattutto il Centro-Nord tra venerdì 30 e sabato 1 luglio, con una fase temporalesca molto più intensa e diffusa, associata ad aria più temperata e, dunque, a una temporanea attenuazione del caldo.

Le previsioni meteo per martedì 27 giugno

Al Nord cielo velato o parzialmente nuvoloso sin dal mattino, con tendenza a un aumento dell’instabilità: da metà giornata sviluppo dei primi rovesci e locali temporali su Lombardia orientale, Trentino, zone montuose di Veneto e Friuli Venezia Giulia in propagazione, nel corso del pomeriggio e della sera, alla valle padana centro-orientale, all’Emilia e alle zone costiere di Nord-Est. Nella notte temporali non esclusi anche sulla pianura piemontese. Tempo soleggiato nel resto del Paese, salvo temporanei annuvolamenti lungo la dorsale.

Temperature massime in lieve ulteriore aumento al Centro-Sud: valori diffusamente fino ai 32-34 gradi, localmente oltre sulla Sardegna. Venti di Maestrale in rinforzo su Sardegna e Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 giugno

Mercoledì sin dalla mattinata nuvolosità variabile al Nord e velature sulle regioni del Centro, ma senza fenomeni di rilievo. Seguirà, nel pomeriggio, la formazione di rovesci o isolati temporali su Alpi piemontesi, Orobie, Prealpi venete, dorsale appenninica settentrionale e centrale, occasionalmente in pianura e in costa su Emilia orientale e Romagna. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, ma con un temporaneo aumento delle nubi nelle zone interne e adriatiche del Centro. In serata locali temporali fino in costa tra basse Marche e Gargano.

Temperature massime in lieve flessione al Nord-Est, in val padana e sul medio versante adriatico. Punte di 33-34 gradi su Lazio, regioni meridionali e Isole. Venti: fino a tesi di Maestrale sulla Sardegna.