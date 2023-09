Meteo 26 settembre: il vortice mediterraneo insiste sul Sud Italia, ecco dove arrivano pioggia e temporali

Il vortice di bassa pressione legato alla perturbazione n.6 di settembre, attualmente centrato sul Mar Ionio, continuerà a causare condizioni meteo instabili su buona parte del Sud e della Sicilia, dove non mancheranno rovesci e temporali sparsi.

Entro mercoledì 27 settembre questa circolazione depressionaria si indebolirà e si allontanerà dall'Italia, lasciando alle sue spalle solo una residua instabilità all’estremo Sud. Nel frattempo l’alta pressione tenderà a consolidarsi dapprima sulle regioni centro-settentrionali e nella seconda parte della settimana anche su quelle meridionali.

Il tempo, così, diverrà generalmente stabile e soleggiato, con caldo fuori stagione caratterizzato da picchi intorno ai 30 gradi a causa del contemporaneo richiamo di aria subtropicale che darà origine a un vero e proprio colpo di coda dell’estate a cavallo fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Le previsioni meteo per martedì 26 settembre

Al Sud tempo ancora molto instabile con rovesci e temporali sparsi, più frequenti nei settori ionici; fra tardo pomeriggio e sera parziale miglioramento con fenomeni molto più isolati. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Paese, a parte un po’ di nubi sparse sui rilievi, specie a ridosso dell’Appennino. Temperature massime in rialzo ovunque, con valori oltre la norma soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 settembre

Residua instabilità su bassa Calabria e Sicilia orientale, con brevi e isolati rovesci o temporali, più probabili nel pomeriggio. Tempo stabile e ben soleggiato in tutto il resto del Paese, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in ulteriore lieve rialzo, con valori massimi in generale fra 24 e 29 gradi e punte intorno ai 30-31 gradi sulle regioni tirreniche, al Sud e in Sardegna. Venti settentrionali in indebolimento.