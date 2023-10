Meteo 26 ottobre: intenso peggioramento in arrivo! Piogge, forti venti e rischio mareggiate: ecco dove

Lungo le correnti atlantiche, che saranno ancora protagoniste nei prossimi giorni sul nostro continente e nel Mediterraneo, si muovono alcune perturbazioni che investono anche l’Italia, e i cui effetti in termini di intense precipitazioni sono amplificati dal calore accumulatosi nelle acque del Mediterraneo durante le prolungate e anomale ondate di caldo estivo.

La giornata odierna (giovedì 26 ottobre), una volta esaurite in mattinata le ultime piogge all’estremo Sud, vedrà condizioni di tempo in prevalenza stabile fino al pomeriggio, nonostante la presenza di nuvolosità. La pausa dal maltempo però si interromperà in serata per l’arrivo al Nord di un’altra intensa perturbazione (la numero 8 di ottobre), che entro venerdì 27 pomeriggio avrà attraversato velocemente il Centro-Nord Italia e in serata abbandonerà anche le regioni meridionali. Questa breve fase perturbata potrà dare luogo però a forti rovesci e temporali e sarà accompagnata da venti molto intensi occidentali e mari agitati.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 26 ottobre

Al mattino piogge sparse in Salento, Campania e Calabria tirrenica, con tendenza al miglioramento; altrove nuvolosità irregolare, con ampie schiarite sul medio Adriatico, in Piemonte e nel Ponente Ligure. Nel pomeriggio ulteriore e generale aumento delle nubi, con piogge in arrivo su Alpi occidentali e alta Toscana; in serata piogge e rovesci diffusi al Nord, di forte intensità nella notte in Lombardia e Nord-Est e in estensione alle regioni tirreniche e alla Sardegna.

Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo, con valori tra 18 e 24 gradi al Centro-Nord; picchi poco superiori al Sud e nelle Isole. Venti occidentali o di Libeccio in deciso rinforzo sulle Isole e sui mari di ponente, che divengono molto mossi; un po’ ventoso anche su regioni centrali ed Emilia Romagna.

Le previsioni meteo per venerdì 27 ottobre

Nelle prime ore del giorno ampi rasserenamenti al Nord-Ovest dopo il transito della perturbazione, che in mattinata porterà piogge e rovesci all’estremo Nord-Est, sulle zone interne e tirreniche centrali, in Sardegna e Campania. Nel pomeriggio ancora delle piogge solo sul basso versante tirrenico, migliora con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e al Centro.

Venti molto intensi occidentali o da sudovest, con raffiche fino a 70-90 km/h sui versanti tirrenici, in Appennino e sull’alto Adriatico; mari molto mossi o agitati, con rischio di mareggiate.