Continua l'intensa ondata di maltempo all'estremo Sud: martedì 26 sono attesi ancora rovesci e temporali, anche intensi sui versanti ionici di Sicilia, Calabria e Basilicata, per l’insistente presenza di un vortice di bassa pressione particolarmente attivo.

Tra martedì 26 e mercoledì 27 gli effetti di questa intensa perturbazione, sebbene attenuati, si faranno ancora sentire su molte zone del Sud, con il maltempo che coinvolgerà parzialmente anche le regioni centrali, mentre al Nord il tempo rimarrà sostanzialmente stabile e asciutto. Il tempo potrebbe restare perturbato al Sud fino a sabato 30. Le temperature, nonostante il maltempo, continueranno a oscillare ovunque attorno a valori normali per il periodo.

Le previsioni meteo per martedì 26

Prevalenza di tempo bello al Nord e Toscana. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Basso Lazio, nord della Campania, Gargano, Calabria e Sicilia, con la possibilità di rovesci e temporali di forte intensità soprattutto in queste ultime due regioni.

Temperature senza grandi variazioni: leggermente oltre la norma al Nord, in linea con le medie stagionali altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 27

Bel tempo al Nord, Toscana e Umbria. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, almeno su regioni centrali e Sardegna. Nel corso del giorno rovesci e temporali sparsi su Calabria Meridionale, Sicilia e, a carattere più isolato, anche su Abruzzo, Molise e Sardegna. Temperature massime in leggero aumento al centro-Nord, in lieve calo invece al Sud.