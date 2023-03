Meteo, 26 marzo con piogge e rovesci poi aria fredda e venti forti

Con l’arrivo domenica 26 marzo pomeriggio della perturbazione numero 9 del mese, tra lunedì e martedì ci attende una breve fase di tempo dalle caratteristiche invernali in molte regioni. L’aria fredda che accompagna la perturbazione infatti raggiungerà anche l’estremo Sud, sospinta da intensi venti settentrionali. Il netto contrasto termico potrà favorire lo sviluppo numerosi rovesci e temporali, in particolare nella giornata di lunedì al Centro-Sud, con nevicate in appennino a quote insolitamente basse per la stagione. La perturbazione abbandonerà velocemente martedì anche il Sud, dove però insisteranno i forti e freddi venti settentrionali; da mercoledì si profila un graduale rialzo termico. Purtroppo neppure questo sistema nuvoloso riuscirà a dare luogo a piogge di rilievo nelle nostre regioni di Nord-Ovest, le più colpite dalla gravissima siccità: la barriera alpina infatti ostacolerà l’ingresso delle nubi, attivando secchi venti di Foehn; soltanto nel pomeriggio di domenica potrebbe cadere un po’ di pioggia nelle aree di pianura.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 26 marzo

Domenica al mattino cielo generalmente poco nuvoloso, ma con nubi in aumento su Alpi, Liguria, Toscana e al Nord-Est; addensamenti nuvolosi anche sul basso versante tirrenico; nevicate sulle Alpi occidentali a quote elevate. Nel pomeriggio rapido peggioramento al Nord, con piogge e rovesci sparsi, meno probabili in Piemonte; neve sulle Alpi tra 1400 e 1800 metri. Qualche nuvola in più al Centro, più soleggiato altrove. In serata maltempo al Nord-Est, con quota neve in calo fino a 1400 metri; prime piogge al Centro. Temperature in calo nei valori minimi; massime in diminuzione al Nord, ancora molto miti nel resto del Paese. Venti occidentali o di Libeccio in deciso rinforzo sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 27 marzo

Lunedì giornata di tempo instabile o perturbato al Centro-Sud per il rapido transito della perturbazione, con piogge, rovesci e temporali, localmente intensi saranno più probabili nel medio versante adriatico e al sud peninsulare. Quota neve in calo in Appennino fino a 900/1000 metri in serata, con rischio di locali temporali di neve. Al Nord tendenza al miglioramento, ma con forti venti. Clima freddo e ventoso ovunque, con venti intensi di Tramontana e Maestrale.