Meteo, 26 gennaio con nebbia e rialzo delle temperature

Nei prossimi giorni non sono attesi nuovi decisi peggioramenti meteo e l’ultima parte del mese potrebbe trascorrere senza piogge e nevicate importanti in gran parte d’Italia, fatta eccezione per il veloce passaggio di una debole perturbazione proveniente dal Nord Europa che nella giornata di venerdì 28 e la prima parte di sabato 29 porterà modesto maltempo al Centro-Sud.

L’alta pressione stabilmente posizionata sull’Europa Occidentale continuerà quindi a bloccare il flusso delle umide correnti atlantiche dirette verso il Mediterraneo: la siccità è destinata a durare ancora diversi giorni, con preoccupanti conseguenze per il Nord Italia, in particolare per le regioni nord-occidentali.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 26 gennaio

Mercoledì un po’ di nuvole in Liguria, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Settentrionale, ma senza piogge. Cielo piuttosto grigio anche in gran parte della Pianura Padana e lungo le coste dell’Alto Adriatico a causa di nebbie e nubi basse. In generale bello altrove.

Temperature minime in sensibile rialzo al Centro-Sud, con poche variazioni al Nord; massime con poche variazioni al Nordest, in crescita altrove. Venti moderati di Maestrale al Sud, occidentali in Sardegna; ventilazione per lo più debole altrove.

Previsioni meteo per giovedì 27 gennaio

Giovedì giornata tra sole e nuvole al Centro-Sud e Isole, con poche deboli piogge solo nell’interno della Calabria, ma anche con molte nebbie mattutine sulle regioni centrali. Al Nord bello e soleggiato su Alpi e Appennino, altrove invece cielo piuttosto grigio a causa di nebbie e nubi basse. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento.