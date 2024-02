Meteo 26 febbraio: fase di maltempo al via! Piogge, neve e rischio criticità: ecco dove

Quella appena iniziata sarà una settimana connotata da tempo molto variabile e perturbato, a causa dell’assenza di un’area anticiclonica in grado di frenare i sistemi nuvolosi provenienti dall’Atlantico. Dopo l’allontanamento verso la Grecia del profondo vortice ciclonico legato alla perturbazione n.7 di febbraio, una nuova intensa perturbazione (la n.8), associata a un’altra complessa circolazione ciclonica, è già in azione sulle nostre regioni occidentali. Interesserà in maniera insistente prevalentemente il Centro-Nord e la Sardegna, estendendosi verso i settori meridionali del Paese da mercoledì 28 febbraio.

Il suo lento transito sull’Italia favorirà accumuli dai 100 ai 200 mm di pioggia in diverse aree del Nord-Ovest e localmente anche nel settore tirrenico, con abbondanti nevicate nelle Alpi; in queste condizioni non si escludono possibili criticità legate alle forti e insistenti piogge e alla stabilità del manto nevoso fresco in montagna.

Dai dati più aggiornati, sembra che questa perturbazione sia destinata a interessare le nostre regioni fino almeno a giovedì 29, associata a un’intensa ventilazione e temperature che resteranno sopra la media sul versante adriatico, al Sud e in Sicilia. Nell’ultima parte della settimana non si intravedono segnali di miglioramento: è molto probabile, infatti, che resti aperta la “porta atlantica” con conseguente possibile arrivo di altre perturbazioni.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 26 febbraio

Nubi sparse alternate a schiarite su medio Adriatico, Sud e Sicilia, a parte qualche sporadica pioggia in Calabria e, dal tardo pomeriggio, anche in Campania e regioni centrali adriatiche. Cielo molto nuvoloso o coperto sul resto del Paese, con precipitazioni diffuse, inizialmente su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, ma in rapida estensione a Nord-Est, Umbria e Lazio. Fenomeni localmente intensi al Nord e sull’alto Tirreno.

Neve copiosa su Alpi, Prealpi e Appennino ligure oltre 700-1000 metri, localmente più in basso sul Piemonte; oltre 1000-1200 metri sull’Appennino tosco-emiliano. Temperature massime in rialzo al Sud, in calo al Nord e regioni centrali tirreniche. Venti in generale meridionali in sensibile rinforzo sui mari di ponente che risulteranno mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 27 febbraio

Ancora precipitazioni diffuse e localmente intense al Nord, regioni centrali tirreniche, Marche e Sardegna, con possibili temporali sull’isola e nell’area tirrenica; quota neve in rialzo, per lo più intorno a 900-1200 metri sulle Alpi. Nel resto del Paese cielo parzialmente nuvoloso, con solo qualche sporadica pioggia inizialmente nel settore dell’alto Ionio. Alla sera temporaneo miglioramento in Sardegna e qualche pioggia in arrivo nell’ovest della Sicilia.

Temperature in generale aumento; valori oltre la media nel versante adriatico, al Sud e in Sicilia. Ventoso per Scirocco, eccetto in Sardegna. Mari in prevalenza molto mossi.