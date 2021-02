Al via un'altra giornata con condizioni meteo stabili e un clima eccezionalmente mite. Da oggi, però, inizierà a farsi sentire l'afflusso di correnti più fresche: temperature in lieve calo a partire dal Nord

Anche nella giornata di oggi, venerdì 26 febbraio, l'anticiclone proteggerà l'Italia garantendo condizioni meteo stabili. Prosegue inoltre la fase di clima mite, con temperature oltre la norma ovunque, anche se si faranno sentire i primi effetti dell'irruzione di aria più fresca e i valori inizieranno a calare leggermente al Nord.

Nel weekend le correnti fresche determineranno un calo termico più sensibile, specie al Nord e lungo il versante adriatico, dove anche se l'anomalia sarà meno marcata rispetto a quanto osserviamo in questi giorni le temperature resteranno al di sopra della media stagionale. Non ci attende neppure un peggioramento delle condizioni meteo: in molte zone assisteremo a un aumento delle nuvole, che tuttavia non sarà accompagnato da piogge significative.

Le previsioni meteo per venerdì 26 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’Italia, anche se con nebbie e nubi basse localmente persistenti sulla Pianura Padana orientale.

Clima mite, con temperature diffusamente oltre le medie stagionali: punte fino ai 16-18 gradi, anche intorno ai 20 in Calabria e Sicilia. Primi lievi cali nelle massime al Nord. Venti deboli con tendenza a rinforzi sul Ligure e, a fine giornata, lungo le Alpi. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 27 febbraio

Domani le condizioni meteo saranno stabili ovunque, con sole protagonista in buona parte dell'Italia. All'inizio della giornata un po' di nubi basse e nebbie potranno svilupparsi sulla Pianura Padana centro-orientale e lungo le coste dell’alto Adriatico; banchi di nebbia saranno possibili anche lungo le valli di Toscana, Umbria e Lazio, in Campania, Salento e Sardegna. Qualche nuvola potrà interessare anche le coste del medio e basso Tirreno.

Le temperature massime saranno ovunque al di sopra della media stagionale, ma faranno registrare una lieve flessione in buona parte delle nostre regioni, con l'eccezione delle Isole maggiori. I venti saranno deboli, con rinforzi di Bora sull’alto Adriatico, di Maestrale sul medio-basso Adriatico, che risulterà localmente mosso dal pomeriggio.