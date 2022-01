Meteo, 26 e 27 gennaio sotto l'alta pressione: nebbia e smog in aumento al Nord

L'alta pressione condiziona ancora il meteo sull'Italia: tra il 26 e 27 gennaio il tempo resta stabile, riportando al Centro-Sud temperature più miti, in linea con le medie stagionali, mentre al Nord persistono nebbia e smog.

Già tra venerdì 28 e sabato 29 però le correnti settentrionali trasporteranno sull’Italia una veloce perturbazione proveniente dal Nord Europa, determinando una breve fase di maltempo che interesserà ancora una volta il Centro-Sud. In gran parte delle regioni settentrionali, protette dall’arco alpino, il passaggio del sistema frontale darà luogo soltanto ad un rinforzo del vento.

Nei prossimi giorni quindi non sono previste piogge sul Nord Italia, dove quindi si prolunga l’attuale fase di siccità, particolarmente grave al Nord-Ovest, con persistenza delle nebbie in pianura e alte concentrazioni degli inquinanti atmosferici.

Le previsioni meteo per mercoledì 26

Cielo nuvoloso su Liguria centrale e di levante, Toscana e Umbria, con nubi più compatte al mattino; nubi sparse anche su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Nebbie e strati di nubi basse anche persistenti in Pianura Padana e lungo le coste dell’alto Adriatico. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature massime con poche variazioni al Nord-Est e in Sardegna, in aumento nelle altre regioni, soprattutto al Sud e in Sicilia. Venti moderati di Maestrale al Sud; ventilazione per lo più debole altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 27

Giornata tra sole e nuvole al Centro-Sud e Isole, con poche deboli piogge solo nell’interno della Calabria, con molte nebbie mattutine sulle regioni centrali. Al Nord bello e soleggiato su Alpi e Appennino, altrove invece cielo piuttosto grigio a causa di nebbie e nubi basse.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento.