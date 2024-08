Meteo, 26-27 agosto tra sole, caldo e rischio temporali

Sole, gran caldo e afa: in questo finale di agosto l’Italia è alle prese con una nuova ondata di calore, che sta facendo registrare temperature massime fino a 7-8 gradi al di sopra della media stagionale. A portarla è sempre l’alta pressione africana, disturbata in queste ore sul suo bordo settentrionale dalla coda di una perturbazione atlantica (la n.5 del mese), che lambisce la regione alpina. In un quadro ancora di grande incertezza previsionale, per la prima parte della settimana si conferma un lieve e temporaneo cedimento in quota del campo anticiclonico: ciò consentirebbe alla massa d’aria leggermente più temperata e umida alle spalle della perturbazione di infiltrarsi sopra il Mediterraneo centrale, favorendo un incremento dell’instabilità atmosferica e lo sviluppo di alcuni episodi temporaleschi (localmente anche violenti): principalmente attorno ai rilievi, ma con il possibile coinvolgimento di alcune aree di pianura e di costa: tra questa notte e lunedì al Nord e poi, tra martedì e mercoledì, anche al Centro-Sud. In questa fase si potranno osservare locali e temporanee riduzioni del caldo e dell’afa, con diminuzioni di temperatura dell’ordine dei 2-3 gradi: ma la prospettiva è per una prosecuzione dell’onda africana fino alla fine del mese.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 26 agosto



Lunedì al Centro-Sud tempo in prevalenza soleggiato, nonostante un cielo spesso velato e la formazione di cumuli pomeridiani attorno ai rilievi, associati a occasionali brevi acquazzoni su quelli appenninici e della Sicilia. Al Nord tempo tra il variabile e l’instabile, con maggiore probabilità di rovesci o temporali attorno alle zone montuose ma, isolatamente anche sulla valle padana centro-occidentale. Fenomeni localmente violenti, associati a grandine. Temperature: massime in lieve calo al Nord e sulla Sardegna occidentale, non oltre i 30-31 gradi al Nord-Ovest. Caldo intenso al Centro-Sud, con picchi fino a 37-38 °C. Venti deboli, salvo raffiche nelle aree temporalesche.

Previsioni meteo per martedì 27 agosto

Martedì in tutto il Paese si osserveranno condizioni di spiccata variabilità, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso. L’incremento dell’instabilità atmosferica aumenterà il rischio di rovesci o temporali al Nord, al Centro-Sud e sulla Sicilia: sia attorno ai rilievi che sulle pianure, ma con sconfinamenti possibili anche verso le aree costiere. Non si escludono fenomeni violenti, associati a grandinate e colpi di vento. Temperature: massime in contenuta flessione, più evidente nelle aree interessate dalle precipitazioni. Valori in generale compresi tra 28 e 35 gradi.