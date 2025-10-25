FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 25 ottobre: temporali in arrivo, localmente anche intensi! ...

Meteo 25 ottobre: temporali in arrivo, localmente anche intensi! Ecco dove

Il weekend ha inizio oggi (sabato 25) con tempo inizialmente stabile, ma tra pomeriggio e sera peggiora al Centro-Sud: le previsioni meteo.
Previsione25 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione25 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Alle spalle della perturbazione numero 5 di ottobre stiamo osservando un rapido miglioramento, con una breve parentesi complessivamente stabile e soleggiata sull’Italia, ma ancora molto ventosa. La ventilazione occidentale, infatti, resta particolarmente sostenuta su tutti i nostri bacini e al Centro-Sud, con raffiche di burrasca e mari fino ad agitati. L’evoluzione per il fine settimana, tuttavia, resta improntata alla spiccata variabilità e con la prospettiva di un nuovo peggioramento.

Nel letto di queste tese correnti occidentali, infatti, si muoveranno altre perturbazioni. In particolare, due veloci impulsi nord-atlantici diretti verso l’Europa continentale interesseranno il settore alpino: uno sabato 25 (perturbazione n.6), l’altro domenica 26 tra il pomeriggio e la sera (perturbazione n.8), che coinvolgerà marginalmente anche l’estremo Nord-Est prima di dirigersi verso i Balcani.

Tra i due si inserirà la perturbazione n.7, in risalita dalle Isole Azzorre, che attraverserà il Centro-Sud tra sabato pomeriggio e domenica, con una fase di precipitazioni localmente intense nella notte. Le temperature nei prossimi giorni saranno molto altalenanti, spesso oltre la norma al Sud e sulla Sicilia, dove si verificherà una breve fase di caldo anomalo nella giornata di domenica, quando sull’isola si potrebbero superare i 30 gradi.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 25 ottobre)

Giornata all’insegna della spiccata variabilità, con spazi soleggiati più probabili su Val Padana, Liguria, regioni adriatiche, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia. Nel resto del Paese si osserverà un graduale peggioramento: in mattinata deboli precipitazioni in Valle d’Aosta, in successiva intensificazione sulla regione e in estensione al restante settore alpino tra il pomeriggio e la sera, nevose oltre 1700-2000 metri.

Sempre tra il pomeriggio e la sera piogge in arrivo su Sardegna, regioni centrali tirreniche, Umbria e Campania, in estensione la notte ad Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Fenomeni localmente intensi. Temperature massime in rialzo all’estremo Sud e nelle Isole. Ancora molto ventoso al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 26 ottobre

Al Nord, nei settori ionici e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, salvo un temporaneo peggioramento, nel pomeriggio-sera, lungo le Alpi di confine, all’estremo Nord-Est, su Emilia meridionale e Romagna con alcune precipitazioni, nevose a quote elevate. Nel resto del Paese maggiore variabilità, con un cielo spesso nuvoloso, ma intercalato da brevi schiarite. Poche le piogge, più probabili al mattino su bassa Campania, Calabria tirrenica e Puglia meridionale.

Temperature in ulteriore sensibile aumento al Sud e sulla Sicilia, con punte anomale oltre 30 gradi nel settore ionico dell’isola. Venti sostenuti su mari occidentali e meridionali e nelle regioni del Centro-Sud, con raffiche di burrasca e mari localmente agitati.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: ultimo weekend di ottobre tra piogge, vento e breve fase di caldo anomalo!
    Previsione24 Ottobre 2025

    Meteo: ultimo weekend di ottobre tra piogge, vento e breve fase di caldo anomalo!

    Il weekend del 25-26 ottobre sarà caratterizzato da un nuovo peggioramento al Centro-Sud con fenomeni intensi, molto vento ma anche caldo anomalo
  • Meteo: oggi (24 ottobre) tempo più soleggiato ma con venti burrascosi! Ecco dove
    Previsione24 Ottobre 2025

    Meteo: oggi (24 ottobre) tempo più soleggiato ma con venti burrascosi! Ecco dove

    La perturbazione n.5 si è allontanata verso i Balcani consentendo un miglioramento del tempo ma con venti anche forti e burrascosi: le previsioni
  • Meteo 24 ottobre: si placa il maltempo ma attenzione ai venti. Le previsioni
    Previsione24 Ottobre 2025

    Meteo 24 ottobre: si placa il maltempo ma attenzione ai venti. Le previsioni

    La perturbazione n.5 oggi (venerdì 24) si allontana dall'Italia mantenendo però venti intensi. Anche sabato 25 sarà una giornata soleggiata.
  • Meteo: maltempo diffuso nelle prossime ore! Venerdì 24 forti venti: ecco dove
    Previsione23 Ottobre 2025

    Meteo: maltempo diffuso nelle prossime ore! Venerdì 24 forti venti: ecco dove

    Il maltempo insisterà sull'Italia anche nelle prossime ore mentre venerdì 24 ottobre migliora seppur con venti ancora intensi: previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: a inizio settimana temperature altalenanti! Maltempo ad Halloween?
Tendenza24 Ottobre 2025
Meteo: a inizio settimana temperature altalenanti! Maltempo ad Halloween?
La tendenza meteo per l'inizio della settimana indica una situazione stabile, ad eccezione delle Alpi con temperature altalenanti. Poi peggiora.
Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quando migliora?
Tendenza23 Ottobre 2025
Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quando migliora?
La tendenza meteo da domenica 26 conferma una nuova fase di maltempo che si protrarrà anche lunedì 27: attese piogge, forti venti e nevicate.
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Tendenza22 Ottobre 2025
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Weekend diviso in due: sabato condizioni meteo stabili quasi ovunque, domenica si conferma una nuova perturbazione. La tendenza
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 25 Ottobre ore 06:00

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154