Meteo 25 ottobre: fase instabile al Sud e in Sicilia. Poi breve pausa maltempo

Con la perturbazione numero 6 del mese in allontanamento, oggi (mercoledì 25 ottobre) si osserverà un parziale miglioramento del tempo, in particolare al Nord, con le ultime piogge residue in Friuli. La coda di questo esteso sistema nuvoloso darà luogo ad una breve fase instabile con dei temporali al Sud e in Sicilia, regioni finora risparmiate dalle precipitazioni.

L’insistenza di correnti atlantiche sul nostro continente e nel Mediterraneo, sospinge altre perturbazioni anche sull’Italia: oggi la numero 7 raggiungerà le Alpi a fine giornata favorendo ancora qualche precipitazione in Sardegna e su Toscana e Lazio.

Seguirà una pausa dal maltempo in quasi tutta Italia giovedì 26, poi un’altra più intensa perturbazione (la numero 8 di ottobre), tra la fine di giovedì e la giornata di venerdì 27, attraverserà velocemente il Centro-Nord con i maggiori effetti in termini di precipitazioni al Nord, dove saranno possibili forti rovesci e temporali.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 ottobre

Nuvole quasi ovunque, ma con delle schiarite questa mattina sul medio Adriatico, in Emilia, Piemonte e nel Ponente Ligure, nel pomeriggio in tutta la pianura Padana. Locali piogge in Friuli e nell’interno del Centro, in Toscana e Lazio; rovesci su regioni meridionali e Sicilia, con possibili temporali nel pomeriggio, quando sarà coinvolta anche la Sardegna.

Temperature massime in rialzo al Nord, in diminuzione invece nel resto d’Italia: valori nel complesso vicini alle medie stagionali. Ventoso per venti da ovest o sud-ovest al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 26 ottobre

Nuvole ovunque, ma alternate a sprazzi di tempo bello e con poche piogge in prevalenza concentrate nelle prime ore del giorno sul basso versante tirrenico; in serata rapido peggioramento su Alpi e Nord-Est.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento. Intensi venti di Libeccio sui mari di ponente.