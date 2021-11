Meteo, 25 novembre di maltempo. Forti piogge e neve

Ci attende una seconda parte della settimana decisamente turbolenta, a tratti piovosa e con la prospettiva di un raffreddamento a partire dalle regioni settentrionali. Sono tre le perturbazioni attese da qui a domenica: la n.7 del mese proveniente dalla Spagna investirà tutto il nostro Paese entro le prime ore di venerdì 26 novembre, con fenomeni localmente anche intensi, nevosi a quote medie nel settore alpino.

La n.8 in arrivo ancora dalla Penisola iberica e con obiettivo il Centro-Sud nella giornata di sabato. Contemporaneamente la n.9, di origine artica, raggiungerà dapprima le regioni settentrionali e attraverserà domenica quelle centro-meridionali. La massa d’aria fredda al suo seguito causerà, sul finale di novembre, un vero e proprio assaggio d’inverno sull’Italia, con temperature in picchiata, venti di burrasca e mari agitati: intanto al Nord e sull’Appennino settentrionale, nel corso del weekend, la neve farà la sua comparsa fino a quote collinari.

Le previsioni meteo per giovedì 25 novembre

Su tutte le regioni cielo da nuvoloso a coperto. Nel corso della mattinata precipitazioni su regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna e regioni tirreniche, in estensione nella seconda parte del giorno al resto del Paese. Fenomeni localmente intensi, con possibili rovesci o temporali, lungo il Tirreno, sulla Sicilia e, in serata, nel resto del Sud. Sulla Sardegna tempo instabile, con piogge o isolati temporali più probabili nel settore interno e occidentale. Sulle Alpi nevicate oltre 1200-1500 metri, a quote inferiori su quelle piemontesi e sull’Appennino ligure.

Temperature massime in calo su quasi tutto il Nord, medio-alto Tirreno e Sardegna; fino a 20 gradi al Sud e sulla Sicilia. Venti di Scirocco sui mari attorno alla Penisola e alla Sicilia, con raffiche fino a 50-60 km/h su Adriatico centrale e meridionale e sullo Ionio, che risulteranno molto mossi. Forte Tramontana in Liguria.

Le previsioni meteo per venerdì 26 novembre

Parziale e temporaneo miglioramento ma con un cielo che si manterrà nuvoloso sulla maggior parte delle regioni. Qualche schiarita sarà più probabile al Nord, nei settori adriatici e ionici. Tempo instabile, con occasione per piogge, rovesci e locali temporali su regioni tirreniche, Umbria, Sicilia occidentale e centro-ovest della Sardegna, localmente intensi e insistenti tra Campania e Calabria. Dalla sera tendenza a un peggioramento su nord ed est della Lombardia ed estremo Nord-Est, con precipitazioni nevose sui rilievi intorno o poco sotto i 1000 metri.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in leggera flessione altrove. Venti da moderati a forti sud-occidentali (raffiche fino a 60-70 km/h) al Sud e sulle Isole, dove i mari saranno molto mossi o agitati.